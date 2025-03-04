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骨質疏鬆｜25歲女彎腰秒骨折揭患骨質疏鬆　全因1款飲品喝出禍【附1分鐘自測骨質疏鬆】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 3 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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【骨質疏鬆／咖啡／骨折】18歲卜卜脆，30歲骨頭脆！近年有不少研究指出骨質疏鬆有年輕化的趨勢，而內地一名25歲女子一次偶然彎腰撿東西，導致腰部骨折求醫，經檢查後居然發現她年紀輕輕卻已經患有骨質疏鬆。

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綜合內媒報道，一名25歲女子在上月27日早上在家彎腰撿起衣服，稍一不慎閃到腰遂求醫。經磁力共振檢查後，發現女子患有中度骨質疏鬆症，導致腰骨壓迫性骨折。當時女子以為自己只是普通扭到腰骨，沒想過是骨折。主診醫生指，骨質疏鬆常見於中年人或長者，尤其是50歲以上停經後女性。而年輕人因不良生活習慣、疾病或藥物影響也可能出現骨質疏鬆，像女事主年僅25歲就已經患有中度骨質疏鬆，實屬非常罕見。

骨質疏鬆｜一日4杯咖啡

據了解，女事主是一間服裝店的老闆，由於工作緣故，她經常捱夜、作息不定時，每天都會喝起碼4杯咖啡提神：早上會喝黑咖啡消水腫、中午會喝一杯提神Latte、黃昏口淡淡再喝Mocha、深夜守店更要來一杯Flat White，是一名重度咖啡愛好者，這樣的喝咖啡習慣持續了4至5年。醫生推測，女事主年僅25歲就已經有骨質疏鬆症的關鍵原因是因為長期大量飲用咖啡有關。由於咖啡中的咖啡因和草酸等成分會影響鈣的吸收，變相增加鈣的流失，導致成骨細胞減退。加上女事主生活習慣不健康，夜瞓捱夜又缺乏運動，以及在室內曬不到太陽，骨轉化量少，這些因素也增加了骨質疏鬆的風險。

醫生建議，適量飲用咖啡能夠達到提升的功效，但長期依賴咖啡會誘發骨質疏鬆，影響神經系統、加重胃部疾病等。故此，他建議每1-2年做一次骨密度測試，及時了解自身的骨質強度。平日亦可以透過飲食調理、改善不良生活習慣、多曬太陽、加強運動、使用藥物等方式，預防骨質疏鬆。以下綜合7大補骨建議：

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  • 戒煙戒酒
  • 避免大量飲用咖啡
  • 少喝濃茶
  • 日常多喝牛奶
  • 維持營養均衡
  • 飲食口味避免太濃、太重
  • 適當吃些海魚、動物肝臟、蛋黃和瘦肉、脫脂牛奶、魚肝油、乳酪、堅果和海鮮

骨質疏鬆｜成年人每日鈣質攝取量

一般來說，成年人要確保每天1000毫克鈣的攝取。女性年過50歲，男性年過70歲，需要增加鈣攝取量，每天達到1200毫克。要注意的是，鈣也不能盲目地補充。過高的血鈣會增加腎結石和心臟疾病的風險。建議50歲以上的人群，每日補充鈣質不超過2000毫克。另一方面，食物中所含的維他命Ｄ有限，如果確診是維他命D缺乏，也可考慮在醫生指導下服用相關維他命補充劑。

骨質疏鬆｜1分鐘自測骨質疏鬆

據國際骨質疏鬆基金會（IOF）網站有提供自測骨質疏鬆症風險一分鐘測驗題，問題如下：

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骨質疏鬆｜骨質疏鬆8大高危人士

患有骨質疏鬆人士容易出現骨折。根據衞生署指出，骨質疏鬆症是一種慢性的骨骼新陳代謝病症。患者的骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱，因而容易導致骨折。以下綜合8大高危人士容易患上骨質疏鬆：

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上述提到的不健康生活習慣，例如：長期攝取鈣質不足，尤見於有偏食或節食習慣的婦女；吸煙；酗酒；喝太多含咖啡因飲品；過量攝取鈉質（鹽分），以及缺乏運動等。而女性雌激素不足，例如過早絕經（40歲前）、提前收經（40-45歲）或接受卵巢切除手術後的婦女、慢性病患者、缺乏維生素D或曾接受腸臟手術的人士，亦要小心。

骨質疏鬆｜19種高鈣食物

台灣營養師余朱青曾分享指，成人或長輩如果鈣質攝取不足，身體就會從骨頭中抽出鈣質來維持一般的日常功能，就容易發生骨質疏鬆問題。故此，推薦以下19種高鈣食物，當中不乏非動物性鈣質來源食物，也可給素食或乳糖不耐症人士有更多選擇：

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