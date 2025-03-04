啟德體育園｜世界格蘭披治桌球大獎賽連戰6日　奧蘇利雲退賽觀眾感可惜

▲ 世界格蘭披治桌球大獎賽在啟德體育園體藝館舉行（陳靜儀攝）

「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」首次在港舉辦，賽事今日至周日（4至9日）在啟德體藝館舉行，是啟德體育園首項售票的國際賽事，全球首32名球手角逐冠軍及獎金。

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香港相隔36年，再次主辦世界桌球巡迴賽排名賽，今午1時率先上演32強賽事，由「金左手」威廉斯對英國的冰咸、利索禾斯基對中國的張安達、梅菲對麥佳亞，及華基連對基拔。

早前透過優才計劃正式成為香港居民的卓林普，及剛在中國玉山舉行的世界公開賽奪冠、打破4年錦標荒的希堅斯，將在今晚7時30分登場，分別對加利韋爾遜及卡達。

劉先生首次到訪啟德體育園，形容場館「幾大、幾新鮮」。他指，以往主要透過電視直播看桌球比賽，首次有國際球手到啟德體育園場館出賽，特意到場支持，又指對奧蘇利雲退賽感到可惜，但仍期待對卓林普、梅菲等選手的表現。

劉先生購買了380元的標準門票，稱將視乎位置的景觀及其後數天的賽果，或會再購買價位更高的門票。

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觀眾倡啟德站至體藝館加指示牌

同樣是桌球愛好者的林先生入場欣賞國際球手出賽，被問到支持哪位選手，他笑稱「本身有，而家冇」，指對奧蘇利雲退賽感到失望。他提到，桌球運動在港不算普及，期望未來更多桌球賽事在啟德過育園舉辦，有助推廣運動。

不過，他認為啟德體藝館的指示不太清楚，乘搭港鐵到啟德站，花了一段時間才找到場館入口，期望園方增設指示牌。

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