啟德體育園｜世界格蘭披治桌球大獎賽連戰6日 奧蘇利雲退賽觀眾感可惜
撰文： 吳穎嵛
發布時間： 42 分鐘前
最後更新： 36 分鐘前
「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」首次在港舉辦，賽事今日至周日（4至9日）在啟德體藝館舉行，是啟德體育園首項售票的國際賽事，全球首32名球手角逐冠軍及獎金。
香港相隔36年，再次主辦世界桌球巡迴賽排名賽，今午1時率先上演32強賽事，由「金左手」威廉斯對英國的冰咸、利索禾斯基對中國的張安達、梅菲對麥佳亞，及華基連對基拔。
早前透過優才計劃正式成為香港居民的卓林普，及剛在中國玉山舉行的世界公開賽奪冠、打破4年錦標荒的希堅斯，將在今晚7時30分登場，分別對加利韋爾遜及卡達。
劉先生首次到訪啟德體育園，形容場館「幾大、幾新鮮」。他指，以往主要透過電視直播看桌球比賽，首次有國際球手到啟德體育園場館出賽，特意到場支持，又指對奧蘇利雲退賽感到可惜，但仍期待對卓林普、梅菲等選手的表現。
劉先生購買了380元的標準門票，稱將視乎位置的景觀及其後數天的賽果，或會再購買價位更高的門票。
觀眾倡啟德站至體藝館加指示牌
同樣是桌球愛好者的林先生入場欣賞國際球手出賽，被問到支持哪位選手，他笑稱「本身有，而家冇」，指對奧蘇利雲退賽感到失望。他提到，桌球運動在港不算普及，期望未來更多桌球賽事在啟德過育園舉辦，有助推廣運動。
不過，他認為啟德體藝館的指示不太清楚，乘搭港鐵到啟德站，花了一段時間才找到場館入口，期望園方增設指示牌。
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