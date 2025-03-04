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香港創科｜JUMPSTARTER for One Earth 環球創業比賽30強　3月尾香港爭霸

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

JUMPSTARTER for One Earth 環球創業比賽於 3 月 26 日至 27 日在亞洲國際博覽館舉行，屆時將揭曉最終冠軍得主。

今年比賽一共收到逾800份參賽方案，爭奪高達500萬美元（約合共3900萬港元）的投資金額。方案主要圍繞人工智能（AI）及可持續發展領域，其中AI技術相關的參賽數量更是創下歷年新高。成功躋身最後30強決賽的參賽企業中，有20間（67%）專注於跨領域的人工智慧的創新，其餘10間（33%）則專注於推動可持續發展解決方案。

經過嚴格篩選，9 間規模化初創（30%）和 21 間初創企業（70%）正式入選成為 30 強決賽隊伍。這些企業正積極利用科技推動不同行業變革，包括藝術與娛樂、建築科技、消費零售、金融科技及醫療等多個領域。當中，許多人工智能的創新已接近進入實際應用程度。

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