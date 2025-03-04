DSE 2025｜英文科口試3.11開考　考評局提醒考試貼士：小組討論勿「照稿讀」

▲ 英文科口試3.11開考，考評局提醒考試貼士。

【中學文憑試 / DSE / 英文科口試】中學文憑試（DSE）英文科口試將於下周二（11日）開考，考評局今（4日）在網誌提醒考生，近日天氣乍暖還寒，籲考生保重身體，保持最佳狀態應考。

考評局提醒考生，記得帶備准考證和身分證正本，並應提早15分鐘到達試場。如未能出示准考證和身分證（或附有相片的有效身分證明文件）正本的考生，將不獲准參加口試，並須於原定考試日期後的3個工作天內申請改期及須繳交附加費。

考生必須在進入報到室前，關掉手提電話、智能手錶或其他電子器材，包括響鬧及定時自動重啟功能；考生嚴禁透過任何電子器材與他人通訊、上網、收發電郵或訊息等，否則會被扣分、科目成績被降級，甚至可能被取消全部考試成績。

▲ DSE英文科口試將於下周二（11日）開考。（考評局網誌圖片）

DSE 2025｜避免只顧看筆記「照稿讀」

同時，考評局又指，考生不可在試題紙上書寫，但可在試場提供的筆記卡寫下發言重點，而口試期間則不可書寫。小組討論著重考生間的交流互動，大家應避免只顧看筆記「照稿讀」。

此外，英國語文科口試設有錄影系統，以作成績覆核或處理考試異常事故之用。考生在應考時不需望鏡頭，惟注意發言時應盡量提高聲量，讓系統能清晰紀錄考試表現，以及確保主考員能清晰聆聽發言。

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