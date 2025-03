湯洛雯放閃︱靚湯騷與丈夫遊日本照放閃　馬國明現捲容仍保高度「求生意識」

▲ 「靚湯」湯洛雯與馬國明遊日本放閃。

【馬國明 / 馬明 / 湯洛雯 / 靚湯】馬國明在2月13日迎來51歲生日,「靚湯」湯洛雯當日在社交網騷出二人甜蜜合照。到日前,湯洛雯在社交平台上載旅行照放閃,原來馬國明夫婦當時去了日本旅行慶生。

從湯洛雯分享靚相所見,他們大歎Omakase,又到東京鐵塔旁的高空酒吧賞夜景,也有入住富士山附近的溫泉酒店,其中一張相,馬國明在房內落地大玻璃窗望飽覽富士山怡人景色。此外,馬國明更大騷畫技,畫下與靚湯養的兩隻愛貓贈太太,不愧是暖男。

可是,在其中一張湯洛雯夫婦合照內,馬國明臉容較疲倦,或許身為暖男丈夫的他,在行程中體貼照顧愛妻,因此令自己較操勞於是有倦容。

湯洛雯放閃︱馬國明「求生意識」非常高

不少女士都投訴另一半攝影技術差,不過湯洛雯指當中靚相由馬國明掌鏡,稱:「Someone’s birthday trip 🎂🥰He is very proud of his drawing 🤣(某人的生日旅行,他很為自己的作品感到驕傲。)」好友陳敏之評論讚馬明有影相天份,不少網民指照片光線或構圖方面確實很有審美眼光。

而出名「求生意識」十分高的馬國明,幾乎每次都「秒回」湯洛雯的社交平台發文,今次也不例外,他在靚湯的該發文下留言:「🐴❤️❤️❤️🦄🐱🐈」7個Emoji。

