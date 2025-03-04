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湯洛雯放閃︱靚湯騷與丈夫遊日本照放閃　馬國明現捲容仍保高度「求生意識」

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「靚湯」湯洛雯與馬國明遊日本放閃。

【馬國明 / 馬明 / 湯洛雯 / 靚湯】馬國明在2月13日迎來51歲生日，「靚湯」湯洛雯當日在社交網騷出二人甜蜜合照。到日前，湯洛雯在社交平台上載旅行照放閃，原來馬國明夫婦當時去了日本旅行慶生。

從湯洛雯分享靚相所見，他們大歎Omakase，又到東京鐵塔旁的高空酒吧賞夜景，也有入住富士山附近的溫泉酒店，其中一張相，馬國明在房內落地大玻璃窗望飽覽富士山怡人景色。此外，馬國明更大騷畫技，畫下與靚湯養的兩隻愛貓贈太太，不愧是暖男。

可是，在其中一張湯洛雯夫婦合照內，馬國明臉容較疲倦，或許身為暖男丈夫的他，在行程中體貼照顧愛妻，因此令自己較操勞於是有倦容。

恩愛夫妻丨湯洛雯獲馬國明甜蜜慶生放閃　手上巨型鑽戒成焦點

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湯洛雯放閃︱馬國明「求生意識」非常高

不少女士都投訴另一半攝影技術差，不過湯洛雯指當中靚相由馬國明掌鏡，稱：「Someone’s birthday trip 🎂🥰He is very proud of his drawing 🤣（某人的生日旅行，他很為自己的作品感到驕傲。）」好友陳敏之評論讚馬明有影相天份，不少網民指照片光線或構圖方面確實很有審美眼光。

而出名「求生意識」十分高的馬國明，幾乎每次都「秒回」湯洛雯的社交平台發文，今次也不例外，他在靚湯的該發文下留言：「🐴❤️❤️❤️🦄🐱🐈」7個Emoji。

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