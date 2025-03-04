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養髮之道｜曾被指暴瘦皮包骨　58歲李若彤回勇零白髮　全靠家傳秘方食足30年【附養髮食療】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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【黑髮／白頭髮／養髮之道／活髮】58歲「最美小龍女」李若彤保養得宜，最近公開多年來靠一個家傳秘方養髮活髮，年過半百仍未見白髮蹤影，獲封「最美小龍女」果然是實至名歸！

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Healthy Life｜聚餐易大飲大食體重急增？營養師分享減肥急救餐單　教3大消滯方法

現年58歲「最美小龍女」李若彤近年經常在小紅書分享生活點滴，最近她分享自己如何養出一頭黑髮，將近60歲的她頭髮依然又黑又濃密。養髮有道的她分享自己獨門家傳秘方，全靠2種食物磨成粉狀食足30年，養出讓人羨慕的黑長直髮。

準備步驟如下：

1. 徹底清洗再烘乾黑豆和黑芝麻

選擇黑芝麻和黑皮綠芯的黑豆用清水洗淨，接著用濾網烘乾，一定要非常乾才能夠下鍋去炒。

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2. 「白鍋」翻炒黑芝麻和黑豆

將黑芝麻和黑豆放進「白鍋」（不加油）中，以小火不停翻炒，當黑芝麻發出聲音，或肉眼能看在鍋子裡跳動；以及黑豆的皮爆開後，就代表熟透，接著放涼避免黑芝麻出油。

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3. 分批打磨成粉末狀

待材料放涼後，就可以準備加入攪拌器分批打磨成粉末。切忌一次不要放太多，將黑芝麻和黑豆分批打磨。若喜歡細滑口感的話，可以打磨久一點，粉末自然就細滑一點。若喜歡顆粒感，可以打磨粗一點。注意黑芝麻打磨後不要立刻蓋上密封蓋，這樣會容易出油。

私藏3種美味吃法

李若彤分享自己最常使用以下3種吃法：

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1. 加入熱水沖泡，水量隨個人口味調節。若喜歡濃稠的芝麻糊口感，可以少放點水。可以調配成芝麻醬沾麵包吃。

2. 放在原味乳酪中攪拌一起食用，可以做成黑芝麻口味的乳酪。

3. 可搭配在麥片中攪拌著吃，吃起來美味又有飽腹感。

點擊下圖即睇「最美小龍女」歷年美貌

白髮危機｜4類食物有助逆轉

台灣外科醫生江坤俊近日在YouTube頻道上分享頭髮烏黑茂密的秘訣，表示除了隨著年齡出現老化外，飲食營養不足及運動量不夠，都有可能會導致人長出白髮。他指出，合成黑色素需要不同營養素，因此建議民眾多攝取以下4類食物，有助養出黑髮。

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白髮危機｜6類營養素幫助生長烏黑秀髮

台灣營養師高敏敏在Facebook分享指，飲食不均、壓力等都會增加生長白髮機會，故平日可以補充6類營養素助生長烏黑秀髮。

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