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學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸

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撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

最後更新： 17 分鐘前

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馬鞍山小六男生校內墮樓亡，警方到場調查。

【學童自殺/學童輕生/學童壓力】又有學童自殺亡！今日（4日）中午12時46分，警方接獲職員報案，指馬鞍山寧泰路一間小學有男生懷疑由高處墮下。校方報警，救護員到場後為事主急救，被送往沙田威爾斯親王醫院，惜至1時15分不治，警方列「有人從高處墮下」展開調查。

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翻查該學校網頁的顯示，小六學生將會於3月尾進行第3次呈分試。有沙田區的媽媽群組指該校是馬鞍山的名校，「佢課程真係谷。」、「依家無論學生定係家長壓力真係好大，要適當會放風下。」、「好可惜呀⋯⋯正好小六大好前程，聞者心酸。」、另外，亦有親子的討論區媽媽留言「以前社會，是否少些學生自殺？」、「小六近日考呈分試及成個二三月差不多個個星期也有中一interview。」、「好怕呢類新聞！唔好再有個心好唔舒服」。另外，學校網頁中，設有學期試龍虎榜，將中、英、數主科奪得優秀成績的同學名字登在榜中。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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