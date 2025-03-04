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校園詐騙｜嶺大夥屯門警區推反詐騙學習套件　「港漂」學生抵港前需接受防騙教育

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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嶺南大學聯同屯門警區實施校園防騙新措施。（嶺大提供）

有鑑於近年不少「港漂」大學生在校園遇騙，嶺南大學聯同屯門警區，實施校園防騙新措施，包括要求「港漂」學生抵港前完成反詐騙學習套件和防騙問卷，並將推出精簡版本供院校使用。

嶺大學術暨教務副校長陳漢夫日前率領嶺大相關部門和內地學生組織的負責人與屯門警區副指揮官、高級警司黃浩瀚、總督察劉鴻燕等召開聯席會議，討論如何加強學生的防騙意識。

嶺大早前已將反詐騙協調中心提供的學習套件內容納入到本科生畢業要求的綜合學習課程。是次會議決定再推出新的防騙措施，要求所有嶺大新生在新學年辦理入學手續時，均須完成反詐騙學習套件和防騙問卷，使「港漂」學生抵港前已接受防騙教育。

同時，反詐騙協調中心也將於今年6月推出該學習套件內容的精簡版本供院校使用。此外，雙方亦會舉辦防騙講座、設置防騙攤位、播放防騙宣傳視頻，及以海報和貼紙，加強教職員和學生的防騙意識。

屯門警區亦為「港漂」學生設立微信群組，向他們提供最新的反詐騙資訊，方便雙方直接線上聯絡。校方亦決定於本月25日推出「網絡安全日」，為學生、教職員和屯門社區人士提供具趣味性的防詐騙教育宣傳活動。

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