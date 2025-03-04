大腸癌關注月｜大腸癌為港人第二致命癌症　醫揭6種特徵易中招現5大徵兆速求醫【附大腸癌症狀+自測方法】

▲ 3月為大腸癌關注月，有醫生指出有6種特徵的人士容易有大腸息肉，如出現5種徵兆應盡快求醫。

【大腸癌／大腸癌症狀／息肉／癌症徵兆】3月為大腸癌關注月，根據衞生防護中心資料，大腸癌在本港致命癌症中排第二位，不容忽視。有醫生就指出，有6種特徵的人士容易有大腸息肉，而一旦出現5種徵兆，就應該盡快求醫。

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衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生周一（3日）發表新聞公報，呼籲市民響應大腸癌關注月，透過實踐健康生活模式和定期進行篩查，預防患上大腸癌。他表示，本港在2022年共錄得5,190宗大腸癌新症，同期有2,270宗死亡個案，認為大眾有必要提高預防意識。

那麼，市民該如何分辨自己是否有患上大腸癌的風險？台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威就曾在其Facebook專頁發文分享臨床經驗，指有6種特徵的人士容易看得出有大腸息肉。他過往曾做過5至6萬次大腸鏡檢查的經驗，歸納出以下有「息肉臉」的因素：

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大腸癌｜5大關鍵因素生成大腸息肉

葉醫生補充，上述症狀只是他臨床觀察得出的結論，提醒大眾除了上述症狀外，年輕、偏瘦削的女性亦有生大腸息肉的可能，如鋸齒狀腺瘤。他指出，大腸息肉的生成與5大因素有關：

年齡

性別

體重

飲食形態

吸煙飲酒

大腸癌｜大腸癌5大警號

台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓曾在YouTube頻道「早安健康」影片中盤點大腸癌5大警訊，提醒市民一旦出現以下症狀，就有可能代表體內出現腫瘤，應盡快求醫、照大腸鏡檢查。

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首先，當發覺自己排便出血，或者在沒有特別減重的狀態下半年內變輕5至8公斤，便代表腸道內可能有腫瘤正在醞釀中。

排便習慣改變亦有可能與大腸癌有關。她提到，如果本來排便順暢，卻突然開始腹瀉，並且帶有血水，一般來說有可能是出現息肉或腫瘤；反之，如果本來容易腹瀉，便秘卻突然變得嚴重，則可能代表有腫瘤悄悄長大，導致腸道塞住，繼而引起便秘。

另外，有些病人會出現「裡急後重」的感覺，對此鍾雲霓就解釋，這很可能是因為腫瘤已經大到把腸道堵住，導致出現明明想排便，卻「大不出來」的窘境。她續指，如果發現大便從某個時間點開始變得越來越細，亦有可能是腸道內有異物堵住所致，造成糞便只剩一半通道可過。

大腸癌｜大腸癌自測方法

綜合外媒 《BuzzFeed》及《HuffPost》報道，耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini曾指出，大腸癌患者的腫瘤出現於結腸末端附近、或整個結腸內部，會令腸道變窄，導致糞便變細，因此他分享1種方法自測是否患上大腸癌：

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大腸癌｜大腸癌檢測方法

Dr.Michael Cecchini指出，除了糞便形狀異常外，另外常見症狀包括血便、腹痛及體重無故減輕，但同樣有患者無任何症狀，假如出現任何異常，應及早求醫。醫生強調，進行大腸鏡檢查及其他大腸癌篩檢，皆是降低風險及早期發現癌症的最佳方法，以下3類人建議於45歲前進行大腸鏡檢查：

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大腸癌｜大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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大腸癌｜大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2022年大腸癌新增個案共5,190宗，佔全年新增個案的14.7%，共有2,266宗死亡個案，佔比15.2%，為全港第3位常見及第2位致命的癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

以下為預防患上大腸癌的5大方法：

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