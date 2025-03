驚蟄2025｜驚蟄打小人必定要去鵝頸橋？　4大打小人禁忌+8招趕走衰運【附完整口訣】

▲ 驚蟄需要注意4大禁忌!

【驚蟄2025/打小人步驟/禁忌/習俗/二十四節氣/24節氣】「驚蟄」是二十四節氣中的第三節氣,意指春雷初響,動物昆蟲會從土堆裏爬出來,也代表開始進入農耕時刻。在香港,不少人都會在驚蟄當天前去打小人,不過為何要去打小人?當中又有甚麼習俗和禁忌?TOPick為大家整理出打小人的各種禁忌和步驟,即睇詳情!

驚蟄2025|驚蟄打小人起源

打小人源於中國古時的農業社會,相傳驚蟄期間響起秩春雷,會驚醒於地下冬眠的昆蟲出來吃掉農作物,影響農民的耕種,因此農民會用鞋打昆蟲。後來這個行為流傳至香港就演變成「打小人」的習俗,主要有解災解難及趕走小人的作用。如今一年365日都可以打小人,但要留意日子需避開與自己的八字相沖,以免事倍功半。

驚蟄2025|驚蟄打小人對象

要打小人當然會有針對性的對象,只要覺得有人會故意陷害、刁難、背後說你壞話,又或平時作惡多端,也可以成為打小人的對象。不過,若然沒有指定對象也可以打打人,如四方小人(昆蟲、病毒、衰運、負能量),以祈求平安,抑或未有小人,也可以先打以免將來吃虧。

驚蟄2025|驚蟄打小人地點

雖然全年也是打小人的最佳日子,不過並非所有地方也適合打小人。打小人應選擇陰暗地方,如三叉路口、橋底、山邊等地進行,大家亦要注意切忌在家和辦公室打小人,有機會影響家宅運勢,因此建議大家到鵝頸橋底打小人最為合適。

▲ 每年驚蟄也有不少人前往鵝頸橋打小人。(經濟日報資料庫圖片)

驚蟄2025|驚蟄打小人4大禁忌

驚蟄2025|驚蟄打小人6大步驟

驚蟄2025|驚蟄打小人中文口訣

說到打小人口訣,相信大家只會記起「打你個小人頭,打到你成世冇出頭」,其實打小人並沒有固定口訣,大家若然想知道完整版可參考廣東話資料館的示範語句。

▲ 驚螫打小人示範語句。( Facebook@廣東話資料館圖片)

驚蟄2024|驚蟄打小人英文口訣

打小人也並非只有中文版!以往網上就有「打小人」口訣英文版流出!

Beat your little head.

打你個小人頭。

Your work never go ahead.

打到你成世冇出頭。

Beat your little hand.

打你個小人手。

Your good luck come to the end.

等你冇鞋挽屐走。

Beat your little eye.

打你個小人眼。

Very soon you die.

等你成世都撞板。

Beat your little foot.

打你個小人腳。

Everything is no good.

打到你冇鞋挽屐走。

Beat your little mouth.

打你個小人口。

You always have bad result.

打到你有氣冇碇唞。

