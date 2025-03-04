嶺南創見︱嶺大學者指減少童年逆境有利降低學生心理影響　望政府加強公眾心理健康教育

▲ 嶺大心理學系舉行不同學術活動，增強大學生的心理健康。（作者提供）

【心理健康/公眾教育/嶺南大學】近年大學新生的心理健康問題成為社會日益關注的焦點，從青春期過渡至成年人的關鍵階段，大學新生面對顯著的心理健康挑戰。研究數據顯示，近三分之一的大學生，曾在過去一年經歷過焦慮、抑鬱等心理症狀，這些問題不僅影響學業表現，導致成績下滑、課程難以完成，甚至對他們的長遠發展造成負面影響，包括持續的情緒困擾、身體健康問題、人際關係緊張及就業前景不佳等。然而，針對年輕人患情緒病的發病年齡，和病情等關鍵資料的研究至今仍相對匱乏。

最新影片推介：

嶺南創見︱參與大學生心理健康研究

為深入了解大學生心理健康問題的前因後果，並提出有效建議，筆者自2017年起，作為中國香港的代表，參與由哈佛大學組織的「世界心理健康國際大學生倡議」（WMH-ICS），並與團隊開展了針對大學生心理健康問題的國際研究。

2021年研究團隊對來自9個國家、20,842名大學新生進行調查，評估其終生自殺意念、自殺計劃、自殺嘗試與童年逆境之間的關係，並探討童年逆境的類型、數量、嚴重程度和頻率等因素，個人及群體與自殺行為的關聯。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

嶺南創見︱逾六成受訪者曾遭心理障礙

研究結果發現，童年逆境，尤其是情感虐待和欺凌受害等經歷，對其自殺行為產生較大影響，而且與有計劃地嘗試自殺更有密切相關。

筆者於2017年至2023年期間與研究團隊合作，在18個國家收集72,288名大學新生的數據，發現受訪者中，有65.2%的人在其人生中，曾遭遇心理障礙，其中創傷後壓力症（PTSD）最為常見，終身患病率為46.5%。

內化障礙（即指內在的情緒問題，如焦慮、憂鬱等）的患病率，顯著高於外化障礙（即指個人表現出來的行為問題，如攻擊、反抗等），終身患病率為54.7%。此外，研究亦發現，心理障礙的患病率與性別、性取向和跨性別身份等社會人口學因素密切相關。​​​​​​

嶺南創見︱減少童年逆境降低心理負面影響

為增強大學生的心理健康，筆者認為，未來應採取綜合干預策略，減少童年逆境對其心理健康造成的負面影響，例如加強家庭支持、減少欺凌和虐待。同時，可善用數碼心理健康干預應用程式，提供在線諮詢服務及治療，及時聆聽及輔導學生，藉此協助他們表達和接受自身的障礙。

而社會各界亦應攜手合作關注大學生心理健康問題，政府應增加資源投放及加強公眾教育，減少心理治療的污名化，教育機構則應加倍留意學生的心理健康問題，並為有心理困擾的學生提供全面支援，從而改善其心理健康狀況。

▲ 蕭愛鈴教授。（作者提供）

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】