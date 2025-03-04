嶺南創見︱嶺大學者指減少童年逆境有利降低學生心理影響 望政府加強公眾心理健康教育
發布時間： 22 分鐘前
最後更新： 7 分鐘前
【心理健康/公眾教育/嶺南大學】近年大學新生的心理健康問題成為社會日益關注的焦點，從青春期過渡至成年人的關鍵階段，大學新生面對顯著的心理健康挑戰。研究數據顯示，近三分之一的大學生，曾在過去一年經歷過焦慮、抑鬱等心理症狀，這些問題不僅影響學業表現，導致成績下滑、課程難以完成，甚至對他們的長遠發展造成負面影響，包括持續的情緒困擾、身體健康問題、人際關係緊張及就業前景不佳等。然而，針對年輕人患情緒病的發病年齡，和病情等關鍵資料的研究至今仍相對匱乏。
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嶺南創見︱參與大學生心理健康研究
為深入了解大學生心理健康問題的前因後果，並提出有效建議，筆者自2017年起，作為中國香港的代表，參與由哈佛大學組織的「世界心理健康國際大學生倡議」（WMH-ICS），並與團隊開展了針對大學生心理健康問題的國際研究。
2021年研究團隊對來自9個國家、20,842名大學新生進行調查，評估其終生自殺意念、自殺計劃、自殺嘗試與童年逆境之間的關係，並探討童年逆境的類型、數量、嚴重程度和頻率等因素，個人及群體與自殺行為的關聯。
嶺南創見︱逾六成受訪者曾遭心理障礙
研究結果發現，童年逆境，尤其是情感虐待和欺凌受害等經歷，對其自殺行為產生較大影響，而且與有計劃地嘗試自殺更有密切相關。
筆者於2017年至2023年期間與研究團隊合作，在18個國家收集72,288名大學新生的數據，發現受訪者中，有65.2%的人在其人生中，曾遭遇心理障礙，其中創傷後壓力症（PTSD）最為常見，終身患病率為46.5%。
內化障礙（即指內在的情緒問題，如焦慮、憂鬱等）的患病率，顯著高於外化障礙（即指個人表現出來的行為問題，如攻擊、反抗等），終身患病率為54.7%。此外，研究亦發現，心理障礙的患病率與性別、性取向和跨性別身份等社會人口學因素密切相關。
嶺南創見︱減少童年逆境降低心理負面影響
為增強大學生的心理健康，筆者認為，未來應採取綜合干預策略，減少童年逆境對其心理健康造成的負面影響，例如加強家庭支持、減少欺凌和虐待。同時，可善用數碼心理健康干預應用程式，提供在線諮詢服務及治療，及時聆聽及輔導學生，藉此協助他們表達和接受自身的障礙。
而社會各界亦應攜手合作關注大學生心理健康問題，政府應增加資源投放及加強公眾教育，減少心理治療的污名化，教育機構則應加倍留意學生的心理健康問題，並為有心理困擾的學生提供全面支援，從而改善其心理健康狀況。
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撰文 : 嶺南大學心理學系系主任、聯益應用心理學講座教授兼和富李宗德諮詢及輔導心理學研究中心主任 蕭愛鈴教授