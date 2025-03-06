香港藝術三月｜匯聚多個重磅藝術盛事　拍賣專家：香港在藝術品行業優勢難以取代

▲ 「香港藝術三月」成為文化藝術產業發展非常成功的例子，為香港旅遊業和文化藝術圈帶來可觀的人流和收入。

踏入3月，香港迎來「盛匯超級三月」。旅發局在不少遊客必經街道鋪天蓋地賣廣告。在旅發局網頁裏，除重要體育盛事外，更能引起我注意的是形形式式的文化藝術展覽和活動。

當中最為人所認知的，或許是3月28至30日舉辦的巴塞爾藝術展香港展會2025。Art Central也在月底於中環海濱，迎來10周年里程碑。第53屆香港藝術節的大部分節目，亦將在本月舉行。香港多間主要博物館，包括M+、香港藝術館、香港故宮文化博物館，在這期間都有不同題材的特展。ComplexCon香港和HKWALLS街頭藝術節2025，也於本月下旬舉行。此外，當然還有多家拍賣公司亦會在月底舉行現當代藝術拍賣。

▲ Art Central也在月底於中環海濱，迎來10周年里程碑。（圖片取自Art Central facebook）

為甚麼世界頂級的巴塞爾藝術展、龍頭拍賣行、國際畫廊都會選擇在香港落戶，作為他們一個重要據點呢？因為香港在藝術品行業，還是有難以取代的優勢。

1.香港作為中國對外的門戶，基本上有興趣接觸中國這個龐大市場就一定會考慮香港。

2.香港位處亞太區多個重要經濟體的中心位置，基本上東亞的日本、韓國；東南亞的新加坡、印尼等國家，都是五小時內能到達的。何況很多國家人士來港都免簽證，這是對很多藝術圈人士來說，非常方便的。

▲ 為響應香港藝術三月，M+在3月9日讓巿民免費參觀標準門票展覽。（圖片取自M+ facebookZXBF

3.作為一個有長久歷史蘊含東西方經濟、文化薈萃的地方，許多世界各地不同的藝術文化，都能在這裏找到知音。

4.作為一個自由港，大部分藝術品進出口都零關稅，不會增加成本。法律健全、低稅率與及簡單稅制，更是選擇香港作為藝術品交易地點的重要因素。

5.穩定的貨幣匯率，自由市場，配合國際金融中心的地位和相對簡單的資金進出制度，更加促使香港成為亞太區最重要的藝術品買賣中心之一。

憑借以上優勢，「香港藝術三月」成為文化藝術產業發展非常成功的例子，為香港旅遊業和文化藝術圈帶來可觀的人流和收入。

▲ 全球潮流文化盛事ComplexCon 香港202也是香港藝術三月的重磅節目之一，強大表演陣容，包括Metro Boomin及NJZ。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《香港在藝術品行業具優勢》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

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