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好去處｜佔地50萬呎馬灣1868正式啟動 本地壁畫師打造意大利漁村風

親子好去處

發布時間： 29 分鐘前

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意大利漁村風

坐落於馬灣島的馬灣公園經過多年的發展，逐步發展成為一個佔地 160 萬平方呎的綜合性的旅遊和文化目的地，2024年末，馬灣公園第二期的租戶相繼開業，標誌著馬灣公園的最後一塊拼圖到位。

馬灣公園第二期今日正式命名為「馬灣1868」，成為一個糅合保育，文創，旅遊及藝術零售的新景區。

馬灣公園有限公司副總經理   (租務部)黃佩玲表示期項目正式命名為『馬灣1868』，發展計劃不僅保護馬灣自然環境，還進一步推廣及保護歷史古蹟，為文化藝術和旅遊產業注入新動力，推動香港經濟發展，為旅遊業帶來新氣象。

「馬灣1868」項目佔地近50萬平方呎，沿海而建，遠眺汲水門和汲水門大橋，景色怡人。

項目邀請多位國際及本地的壁畫設計師，將舊村村屋外牆粉刷成色彩斑斕的彩色小屋，彷如意大利五漁村。

黃佩玲表示：「自2024年底，園內租戶都市農莊『Farm the City』及營地『小島山丘』相繼開業。當中都市農莊與來自香港大學和香港浸會大學的師生合作，除進行有關「循環經濟、食物系統生態及碳中和」的研究調查外，更與學校合作為中小學生提供課堂延伸的食物及自然生態體驗活動。『小島山丘』與挪亞方舟酒店合作，為酒店住客和營友舉辦觀星團。團隊致力招攬多元化文創工作室及藝術商戶進駐，透過活化舊村和提供本土及多元藝術體驗，吸引本地及國際旅客。」

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