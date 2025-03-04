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名人家居｜吳彥祖美國豪宅曝光佈滿藝術品　巨廳展示11歲女兒畫作：她是厲害的藝術家

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 16 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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吳彥祖接受內地家居雜誌訪問，展示豪宅內的裝潢。

【吳彥祖/頂流男神/明星家居】現年50歲的吳彥祖近年於美國發展，跟太太Lisa S.及女兒吳斐然（Raven）居於洛杉磯，近日吳彥祖接受內地家居雜誌訪問，這位頂流男神曝光其豪宅裝潢。

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吳彥祖一年前跟妻女由加州奧克蘭搬到洛杉磯居住，更買下一所設有庭院的房子，該舊式房子建於50年代，由於空間佈局吳彥祖均不滿意，建築系出身的他重新打造房子。

吳彥祖家居｜吳彥祖跟妻女居於洛杉磯。（取自instagram）

男神吳彥祖家居｜家居設計融入風水元素

原來鬼聲鬼氣的吳彥祖相信風水，設計家居時也作出配合，他說：「當你由門口進入時，會看到一道牆壁將庭院和道路隔開，但當你從側面進來時是看不到，這樣對風水會好一點。」

另外，吳彥祖將五行元素融入家裡，在改造房子時，由室內延伸至庭院，之後再加建泳池，他解釋：「水池對我來說好重要，因為水元素在家中不可或缺，它能讓家裡五行元素體現，我喜歡家裡融入五行元素，即金、木、水、火和土，令室外營造平靜感覺。」

至於客飯廳裝潢走簡約風，白色牆身配木地板，客廳設有一個超大書架，吳彥祖稱大部分書籍是他收集回來，至於小物件和飾品是女兒的創作，廳裡牆壁掛了女兒的畫作。他說：

這幅畫是一位很厲害的藝術家畫，就是我的女兒，她今年11歲，這是她在9歲時畫的。

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男神吳彥祖家居｜網民：沒有金錢堆砌感覺

另外，飯廳及走廊放滿藝術品和小裝飾，當中一張設計獨特的椅子是巴西設計師Campana Borther的作品，吳彥祖珍藏了近廿年，至於飯廳內的餐桌椅子是日本牌子Time&style，盡顯其品味。

至於中島廚房添加淺色木材外，廚櫃更採用純白設計，吳彥祖表示靈感來自電影《2001太空漫遊》，另外，主人睡房同樣以白色設計為主，他表示想營造極簡以及禪意的空間感，讓人放鬆身心。

網民紛紛討論吳彥祖的新居設計，有人大讚「沒有金錢堆砌的感覺」。

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男神吳彥祖家居｜曾獲「建築界奧斯卡」獎座

吳彥祖畢業於美國俄勒岡大學建築系，當年未畢業已奪加州建築大賽亞軍，投身演藝事業的他未有忘本，對建築學的熱情未減。2018年，參與內地真人騷《漂亮的房子》時跟團隊於河北木蘭圍場，以80萬元人民幣打造一座以傳統蒙古包為藍本的可居住圖書館「木蘭坊」。

這座圖書館還奪得被譽為「建築界奧斯卡」的英國皇家建築師學會獎，受到行內權威的專業肯定。至於11歲女兒吳斐然喜愛繪畫，似乎遺傳了父親的藝術天份。

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