啟德體育園｜甄子丹主動建議與江旻憓獅子山下論劍   自爆為表演進行秘密練習

▲ 全國政協委員的甄子丹到北京出席全國政協會議。

【啟德體育園 / 甄子丹 / 江旻憓 / 全國政協會議】啟德體育園日前開幕，武打影星甄子丹與「劍后」江旻憓在開幕禮上比劍。原來這場表演是由甄子丹構思出來，他更大爆自己爲了這場表演進行秘密練習。

本身是全國政協委員的甄子丹今日在京出席全國政協會議，一如既往，吸引大批傳媒追訪。

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甄子丹談啟德體育園｜甄子丹：相信有本事的人會來港開騷

甄子丹主動談及啟德體育園，稱政府邀請其表演武術或者彈鋼琴，不過甄子丹認為，若要應景，應該是有一些能代表香港體育界的，因此提議找江旻憓「華山論劍」、「獅子山下論劍」，認為觀眾會喜歡，「然後我就秘密去學學習，其實我不會的。希望不要太難看。其實她（江旻憓）很照顧我了，我年紀大她很照顧我，所以出來效果也蠻好的。」

甄子丹大讚體育園的設備，希望透過這個世界級的場地吸引更多國際的表演者來港，帶動本港經濟，又可以通過香港進入內地，到全國各地旅遊。

被問到會否推薦明星朋友到啟德體育園開唱，甄子丹笑說：「唔係個個都有資格可以開到！都要有本事先得㗎！」相信有本事的人，有市場吸引力的人都會考慮到體育園開騷。

▲ 本身是全國政協委員的甄子丹今日在京出席政協開幕會議。（林曉君攝）

甄子丹談香港電影｜有市場就有發展空間

談到本港電影業發展，甄子丹說要先評估電影的內容，強調要善用大數據，「大數據好緊要，可以了解市場喜歡看什麼。」

他又認為審批方面已越來越好，認為除了讓業界有更大發展空間，亦可以帶動經濟。相信政府有新的策略推動電影業發展。他認為有市場就有發展空間。

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