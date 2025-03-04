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盛事｜旅發局推「香港盛匯超級三月」推廣活動　聯同1,500商舖提供多項優惠

港聞

發布時間： 1 小時前

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旅發局推「香港盛匯超級三月」推廣活動。（旅發局圖片）

財政預算案宣布向旅發局撥款12.35億，較去年的15.2億元少近2成。旅發局總幹事程鼎一表示，雖然削減撥款，但6大主要活動，即香港國際龍舟邀請賽、香港單車節、香港美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮、香港跨年倒數及新春國際匯演之夜將會繼續，不過每月無人機和煙火表演，就會改為配合節慶安排，更精準舉行，局方會提高內部效率及盡量壓低成本，有需要時也會調動旅發局儲備。

本港3月有多項盛世，包括香港藝術館的「塞尚和雷諾阿的世界——法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」；呈現逾1,300位藝術家傑作的香港藝術節；世界格蘭披治桌球大獎賽；LIV Golf 香港站；超過60件畢加索珍貴作品首次亮相的「 畢加索：與亞洲對話」；ComplexCon Hong Kong；為社區注入全新藝術活力的HKwalls 街頭藝術節；馬壇盛事香港打吡大賽；展示環球當代新晉及知名藝術家作品的 Art Central；匯聚世界頂尖藝廊傑作的巴塞爾藝術展香港展會；以及首次在啟德舉行的香港國際七人欖球賽。

旅發局亦推出「香港盛匯超級三月」推廣活動，除將透過網站及社交平台發佈盛事概覽，提供涵蓋飲食、購物、交通等實用資訊的盛事旅遊攻略方便規劃行程，亦聯乘逾1,500商舖提供160多項優惠，如啟德的室內運動樂園JOYPOLIS SPORTS票價85折優惠、Häagen-Dazs™ 香蕉船愛情號買一送一及火鍋店湊湊甄選凡惠顧即享八八折；其餘飲食優惠亦有米芝蓮二星現代中菜BO INNOVATION指定套餐八折、新派中菜唐述預訂指定套餐，第二位起可享半價優惠、日式割烹料理和緣，惠顧同款午市或晚市菜單，即享四人同行一人免費優惠；另在MoMA Design Store 購買滿指定金額，亦可免費獲贈奈良美智藝術杯墊等。

而為吸引更多全球旅客來港體驗盛事，提升香港國際曝光形象。旅發局3月內也與超過40位來自不同國家地區，如內地、台灣、英國、澳洲、南韓、泰國、印尼等的KOL及名人合作，通過他們的社交媒體分享親身體驗，覆蓋超過1,000萬粉絲，其中包括Instagram29.9萬粉絲、世界排名第一的桌球好手卓林普，微博1,045萬粉絲的內地男歌手張遠和Instagram合共500萬粉絲的新晉泰國男星Boss、Noeu等。

除環球宣傳，旅發局也在各盛世中設置大型本地藝術專區以至呈獻特色煙火，提升活動吸引力，例如將在香港國際七人欖球賽開幕典禮引進全新激光投影表演，閉幕禮亦會有煙火匯演；在LIV Golf 香港站賽事中每日開賽儀式，融入非遺醒獅表演，並於「觀眾村」加入香港主題佈置與地道 美食，結合音樂、互動體驗及其他美食；在ComplexCon Hong Kong，以麻雀傳統文化為題，在現場特設充滿港人集體回憶的特色體驗區，重塑中式宴會以及屋邨街坊麻雀耍樂的場景，活現港人日常生活與麻雀文化的連繫，帶領親身感受香港地道色彩，以及於巴塞爾藝術展香港展會內，打造一間富本地特色的期間限定酒吧，提供以香港為靈感的雞尾酒，並邀請著名本地藝術家合作，於酒吧外牆展示以灣仔為靈感的藝術作品，以及將本地文化元素注入酒吧的陳設當中。

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