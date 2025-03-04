身心健康︱「一家一劃」醫校社合辦心靈教育　傳播關愛醫患推動生涯規劃

▲ 「一家一劃」醫社校計劃日前舉行啟動禮，800名來自新界東的老師、學生及醫護人員參與。（計劃提供）

【一家一劃/身心健康/中小學】「一家一劃」醫社校計劃日前舉行啟動禮，800名來自新界東的老師、學生及醫護人員參與，啟動禮由教育局副局長施俊輝、衞生署助理署長何理明、立法會議員（教育界）朱國強等主禮。

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「一家一劃」計劃是醫院、學校、社區的跨界合作項目，由立法會（教育界）朱國強議員辦事處、沙田、大埔、北區中小學校長會，與新界東醫院聯網共同策動，以「一家」為起點，讓學生與家人分享健康資訊，關懷家人身心健康；以「一劃」為目標，透過計劃內各項活動、考察和醫護工作體驗等，在關愛醫患的同時，做好生涯規劃回饋社會，日後更願意投身醫護服務。

▲ 「一家一劃」醫社校計劃日前舉行啟動禮，800名來自新界東的老師、學生及醫護人員參與。（計劃提供）

朱國強表示，在各區中小學校長會與三大醫院協作，「一家一劃」先後舉辦《醫社共融．愛聚沙田》親子填色比賽、《銀城三十．樂閱ｅ書》閱讀活動、醫院零距離考察比賽、HA Go親子海報設計比賽、醫護工作體驗計劃等活動，得到學校踴躍支持，學生熱情參與。

▲ 「一家一劃」醫社校計劃日前舉行啟動禮，800名來自新界東的老師、學生及醫護人員參與。（計劃提供）

何理明醫生在致辭中指，推動學童的運動時間及健康飲食，如減少鹽和糖的攝取，對於改善學生的健康至關重要。衞生署亦推行健康飲食計劃，促進校園內的教育工作，應對學童肥胖問題。

▲ 「一家一劃」醫社校計劃日前舉行啟動禮，800名來自新界東的老師、學生及醫護人員參與。（計劃提供）

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