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12蚊店推介｜回南天12款DAISO防潮好物推介　除濕盒/防霉片/吸濕劑邊款低至$3.6？

家事百科

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

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12蚊店DAISO的防潮好物性價比極高，非常值得入手！

【回南天/潮濕/12蚊店DAISO/抽濕/防潮好物】回南天濕漉漉的天氣確實讓人困擾，在這種季節一定要做好防潮除濕措施，幸好AEON旗下$12店DAISO JAPAN有不少性價比極高的防潮好物，TOPick記者就為大家精選12款，包括除濕盒、防霉片、吸濕劑等等，當中一款平均價更低至1件$3.6，非常便宜！

$12店DAISO JAPAN掛滿防潮好物（李惠儀攝）

大家想保持家居乾爽，不妨去12蚊店DAISO入手以下12款防潮好物。

DAISO防潮好物推介｜1.除濕盒

除濕盒是一種非常實用的防潮工具，特別適合放在衣櫃、鞋櫃、廚櫃等小空間內。DAISO其中一款除濕盒價格更低至$10.9有3件，即平均$3.63一件，性價比超高！

  • 價錢：$10.9（3件裝）

DAISO防潮好物推介｜2.炭脫臭除濕劑

Daiso炭脫臭除濕劑吸濕效果良好，價格實惠，並且具有脫臭功能，適合放在衣櫃、鞋櫃等小空間。

  • 價錢：$12（2個）

DAISO防潮好物推介｜3.纖巧型除濕劑

Topvalu BP除濕劑纖巧型容量為350ml，適合放置在衣櫃、鞋櫃等小空間，具有良好除濕效果。

  • 價錢：$15.9（2個）
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DAISO防潮好物推介｜4.防蛀防霉片

防蛀防霉片是一種常見的家居用品，用於保護衣物、書籍等物品免受蛀蟲和霉菌的侵害。潮濕天氣最怕衣物發霉，只要將防蛀防霉片放在衣櫃或抽屜，小尺寸的衣櫃或抽屜可使用1-2片，中型衣櫃可使用3-4片，大型衣櫃可使用5片以上，這樣就可以防止物品受潮變霉。

  • 價錢：$16.9

DAISO防潮好物推介｜5.吊掛式活性炭除濕袋

吊掛式活性炭除濕袋是一種非常實用的防潮工具，特別適合在衣櫃、鞋櫃等小空間使用，只要將它掛在衣櫃內便可以保持清爽，而且不佔空間。

  • 價錢：$12

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DAISO防潮好物推介｜6.衣物除濕片

衣物除濕片集除濕、防霉、防蟲及除臭於一身，專為保護衣物而設，跟吊掛式活性炭除濕袋一樣，只要將它掛在衣櫃即可。

  • 價錢：$17.9（2片）

DAISO防潮好物推介｜7.棉被壓縮袋

棉被壓縮袋可更有效收納厚重的棉被，可用吸塵器或用手捲方法將棉被空氣推走，方便收納換季衣物，隔絕潮濕空氣，遠離潮濕和霉菌的困擾。

  • 價錢：$12

DAISO防潮好物推介｜8.衣物收納袋

防潮衣物收納袋是一種非常實用的家居用品，可以幫助大家在潮濕的環境中保持衣物乾爽，這款收納袋可裝4至6件厚衣，10至14件薄衣。

  • 價錢：$12
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DAISO防潮好物推介｜9.毛巾收納袋

毛巾收納袋可有效整理和儲存毛巾，讓浴室或衣櫃更加整潔，亦可防止因收納不妥而受潮發霉。

  • 價錢：$12

DAISO防潮好物推介｜10.衣櫃重複使用除濕劑

這款吸濕劑可重複使用多次，每當吸濕後乾燥劑會轉紅，曬乾後變回藍色即可再用，而且吸濕後不會液化，不怕有水流出，非常適合放在衣櫃內。

  • 價錢：$12（2枚）

DAISO防潮好物推介｜11.重複使用乾燥劑

乾燥劑是一種非常實用的防潮工具，能有效吸收環境中的濕氣，保持物品乾燥，這款乾燥劑也可以重複使用，吸濕後會轉綠，可放進微波爐叮乾，變回橙色後即可再用，相當經濟實惠。

  • 價錢：$12

DAISO防潮好物推介｜12.鞋履脫臭除濕劑

回南天不但物品潮濕，連人體也濕氣十分重，大汗的人更容易出腳汗，這款鞋子專用脫臭除濕劑，具有抗菌、除濕和脫臭功能，能夠減低鞋履產生異味的機會。

  • 價錢：$12

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