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熱心的士司機｜搭的士不慎遺落銀包　司機見內附地址主動上門歸還

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撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

搭的士不慎遺落銀包，司機見內附地址主動上門歸還，網民激讚：業界標杆！

的士司機好人好事！近日，有港女在Threads發帖，指其奶奶早前搭的士時，不慎將銀包遺落在車內，她在網絡發帖尋物，怎料不到1個小時，接載奶奶的的士司機因見到包內的地址而主動將銀包上門歸還。

銀包失而復得令奶奶激動不已，便以500元答謝司機，樓主更公開表揚，網民聞之紛紛稱讚的士「路不拾遺」，是「業界標杆」。

的士司機｜港男搭的士遺下波鞋　司機專程過海送至黃竹坑被讚：業界良心！

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熱心的士司機｜主動上門歸還銀包　事主以$500酬謝

樓主上周五（2月28日）晚上8時許，在社交平台發帖尋銀包，指奶奶乘搭的士期間遺失銀包，講述了具體的上落車地點；由於奶奶原本翌日相與老友相約報名旅行團，盼望有人能撿到歸還，看得出奶奶及樓主十分焦急。

帖文發諸侯不足1個小時，便有人突然按響樓主家門鈴，原來是接載奶奶的的士司機，他見到銀包內有地址，便上門歸還，而奶奶失而復得「眼濕濕」，即刻以500元酬謝對方，樓主讚道「呢個的士司機真係好好人，真係非常感謝你，好人一世平安」。

網民激讚的士司機熱心，指「呢個年代唔係個個人都肯路不拾遺」。（資料圖片）

熱心的士司機｜網民激讚：的士界清泉

此事引起網民熱議，紛紛稱讚的士司機熱心並為他送上祝福，「好心的士大佬少見」、「咁誠實嘅的士大哥，依家真係世間少有，祝福他身體健康，路路亨通」、「$500的確值得擁有，又啃犧牲休息嘅時間特登送過嚟」、「的士司機好好人，仲要送上門」、「呢個年代唔係個個人都肯路不拾遺」、「呢個樣敦厚老實」、「的士界清泉」。

暴躁乘客｜暴躁男乘客搭的士未講具體落車點　鬧爆司機「停錯位」母親幾度勸交

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