八達通｜日本料第3季可用　八達通App將可內地Call車

▲ 八達通App再進化，未來可以拍卡「一嘟過數」（資料圖片）

八達通繼續衝出香港，繼泰國和南韓後，最快第3季可在日本使用。此外，八達通App將會開啟新功能，港人在內地可以於App內Call車。

▼ 點擊圖片放大 +2

八達通表示，正與日本多間支付網絡公司商討，最快第3季推出支付服務，只要用八達通App掃一掃商戶的二維碼，就可以用八達通App支付。

到泰國和南韓旅遊的港人，或者已經體驗過此一服務。八達通已在泰國推出「PromptPay二維碼支付」服務，同樣是用八達通App掃瞄商戶的二維碼，在八達通錢包以港元支付。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

港人內地遊玩，亦可用到八達通的新功能。公司將於今年上半年在八達通App推出內地叫車功能「Call車易」，一如內地的支付平台，只要輸入目的地和車型，便可使用八達通錢包支付，同樣地金額自動兌換成港元。

內地Call車功能不需要內地手機號碼，亦毋須提供回鄉證等資料。若要與司機聯絡，可以在「Call車易」界面找客戶服務協助。

目前八達通已打通銀聯、內地微信支付點，並支援泰國PromptPay和南韓ZeroPay網絡系統。

▲ 八達通集團董事局主席楊美珍（八達通提供）

本港服務亦會再進化，將推出全新手機八達通及八達通卡P2P（個人對個人）支付功能，毋須輸入手機號碼等資料，亦不用加好友，只要雙方碰一碰就能「嘟」機過數到對方的手機八達通或實體卡。若不是面對面，亦可以輸入對方八達通資料後轉帳。

八達通指的士車隊啟動禮上的5支車隊，都接受八達通支付，的士司機可透過商用版八達通App收車資，存入自己的八達通卡，現時已有2.9萬個的士司機可透過商用版八達通App收款。而八達通流動收款機推出4年，支付交易量增長67%。

▲ 八達通行政總裁應天麒（八達通提供）

《財政預算案》提出將長者2元乘車優惠改為「兩蚊兩折」，但要18個月調整系統。八達通董事局主席楊美珍表示會盡力配合政府，爭取少於18個月完成。

公司指，「兩蚊兩折」的轉乘優惠如何計算等細節，要與政府及交通工具營辦商討論，之後要研發軟件及測試，確保完成才能推出。

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】