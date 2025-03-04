  • 25°C
香港時間：202534日 (二) 19:01

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

八達通｜日本料第3季可用　八達通App將可內地Call車

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

分享：

分享：

熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

八達通App再進化，未來可以拍卡「一嘟過數」（資料圖片）

八達通繼續衝出香港，繼泰國和南韓後，最快第3季可在日本使用。此外，八達通App將會開啟新功能，港人在內地可以於App內Call車。

點擊圖片放大
+2

八達通表示，正與日本多間支付網絡公司商討，最快第3季推出支付服務，只要用八達通App掃一掃商戶的二維碼，就可以用八達通App支付。

到泰國和南韓旅遊的港人，或者已經體驗過此一服務。八達通已在泰國推出「PromptPay二維碼支付」服務，同樣是用八達通App掃瞄商戶的二維碼，在八達通錢包以港元支付。

點擊圖片放大
+3
+2

港人內地遊玩，亦可用到八達通的新功能。公司將於今年上半年在八達通App推出內地叫車功能「Call車易」，一如內地的支付平台，只要輸入目的地和車型，便可使用八達通錢包支付，同樣地金額自動兌換成港元。

內地Call車功能不需要內地手機號碼，亦毋須提供回鄉證等資料。若要與司機聯絡，可以在「Call車易」界面找客戶服務協助。

目前八達通已打通銀聯、內地微信支付點，並支援泰國PromptPay和南韓ZeroPay網絡系統。

八達通集團董事局主席楊美珍（八達通提供）

本港服務亦會再進化，將推出全新手機八達通及八達通卡P2P（個人對個人）支付功能，毋須輸入手機號碼等資料，亦不用加好友，只要雙方碰一碰就能「嘟」機過數到對方的手機八達通或實體卡。若不是面對面，亦可以輸入對方八達通資料後轉帳。

八達通指的士車隊啟動禮上的5支車隊，都接受八達通支付，的士司機可透過商用版八達通App收車資，存入自己的八達通卡，現時已有2.9萬個的士司機可透過商用版八達通App收款。而八達通流動收款機推出4年，支付交易量增長67%。

八達通行政總裁應天麒（八達通提供）

《財政預算案》提出將長者2元乘車優惠改為「兩蚊兩折」，但要18個月調整系統。八達通董事局主席楊美珍表示會盡力配合政府，爭取少於18個月完成。

公司指，「兩蚊兩折」的轉乘優惠如何計算等細節，要與政府及交通工具營辦商討論，之後要研發軟件及測試，確保完成才能推出。

最新影片推介：

童學園
尖子透視︱頑童公屋仔吳煒倫導演派位入名校被恩師收復　開啟編劇導演夢

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

的士修例｜擬強制的士車廂裝Cam及電子支付　業界：逾3成已裝八達通機
23:18 2024/12/09
的士修例｜擬強制的士車廂裝Cam及電子支付　業界：逾3成已裝八達通機
八達通更換｜拍卡聽到這個聲音要留意！　2批八達通即將失效【附換卡方法】
09:11 2025/03/03
八達通更換｜拍卡聽到這個聲音要留意！　2批八達通即將失效【附換卡方法】
的士車隊｜5支車隊共3500的士月底起投入服務　陳美寶冀成「領頭羊」吸引更多的士加入
15:10 2025/03/03
的士車隊｜5支車隊共3500的士月底起投入服務　陳美寶冀成「領頭羊」吸引更多的士加入

你可能感興趣

的士修例｜擬強制的士車廂裝Cam及電子支付　業界：逾3成已裝八達通機
23:18 2024/12/09
的士修例｜擬強制的士車廂裝Cam及電子支付　業界：逾3成已裝八達通機
八達通更換｜拍卡聽到這個聲音要留意！　2批八達通即將失效【附換卡方法】
09:11 2025/03/03
八達通更換｜拍卡聽到這個聲音要留意！　2批八達通即將失效【附換卡方法】
的士車隊｜5支車隊共3500的士月底起投入服務　陳美寶冀成「領頭羊」吸引更多的士加入
15:10 2025/03/03
的士車隊｜5支車隊共3500的士月底起投入服務　陳美寶冀成「領頭羊」吸引更多的士加入
電子支付 手機Apps QR Code 日本 八達通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
世界首富｜馬斯克極速迎第14名子女　旗下女主管再誕B︰真的超愛他
世界首富｜馬斯克極速迎第14名子女　旗下女主管再誕B︰真的超愛他
珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
急症室最長等候時間（03月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月04日 時間16:05）