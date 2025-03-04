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親子好去處｜第十一屆日本‧祭櫻周末舉行 小朋友浴衣比賽+搞笑相撲

親子好去處

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

第十一屆日本祭〜桜〜

日本文化愛好者年度盛事「第十一屆日本祭〜桜〜」將於3月8日至9日在AIRSIDE登場！今年活動主題圍繞江戸櫻花季節，帶來濃厚的東瀛祭典氛圍。

最新影片推介：

童學園
尖子透視︱頑童公屋仔吳煒倫導演派位入名校被恩師收復　開啟編劇導演夢

今年日本祭除了保留往年廣受歡迎的「元気寿司 SUSHI BB爬行比賽」及「小朋友浴衣Catwalk比賽」，更增設了多項精彩活動，如讓小朋友親身體驗日本傳統文化的「Panasonic日本傳統抹地板比賽」，感受昔日日本兒童的生活體驗。

同時，大會亦繼續舉行「第三屆小朋友環保市集」，讓小朋友學習獨立思考及管理金錢，從小培養環保意識及商業頭腦。

今年更迎來一場重量級表演——「AEON Credit Service 相撲実演」！日本專業相撲手將首次於香港登場，與現場觀眾互動，幸運兒更可參與「搞笑版相撲體驗」，近距離感受日本相撲文化的獨特魅力！而現場更會提供美味的相撲鍋，可品嚐充滿日本風味的佳餚。日本職人更會親手製作精緻美味的和菓子，體驗地道的日式甜點。

日期：3月9日（星期日）

時間：上午10:00至中午12:00

年齡：8至80歲

身高要求：120cm 至 190cm

地點：AIRSIDE 地下露天廣場 (港鐵啟德站C出口)

入場費：每人$320 元（早鳥優惠價$288） 紀念品：相撲T恤及紀念攝影

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