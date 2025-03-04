  • 25°C
香港時間：202534日 (二) 19:02

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

LIV Golf香港站丨粉嶺高球場周五至周日舉行「LIV Golf香港站」　警方料每日約一萬人參與

港聞

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

LIV Golf香港站將於粉嶺高球場舉行。(旅發局圖片)

本周五至周日粉嶺高爾夫球場將舉行LIV Golf香港站賽事。警方表示，　預計屆時有大批市民入場觀看比賽，警方將於粉嶺高爾夫球場一帶實施人潮管制，以維持公共秩序及安全。　警方呼籲市民保持忍讓及遵從現場警務人員的指示，密切留意指示牌及廣播。

警方預計每日有近１萬名市民到場觀賞賽事，將會在球場附近實施人流安全管理措施及特別交通安排。警方呼籲市民盡量乘搭公共交通工具，又提到主辦單位將會在中環國際金融中心、旺角、九龍塘、上水港鐵站等指定地方，提供免費穿梭巴士服務。

警方表示，今次賽事採用電子二維碼門票，呼籲市民預先準備門票予職員掃描，以縮短等候時間。由於觀眾入場前要接受安檢，所以主辦單位將提早兩小時、即早上10時起開放予觀眾入場，提醒市民預先查閱場地守則，避免攜帶攻擊武器、煽動性標語等違禁品進場。

賽事舉行期間的上午，沿粉嶺公路西行的車輛不准經9號出口駛入上水迴旋處，沿保健路西行的車輛不准左轉入粉錦公路南行；沿青山公路－古洞段東行的車輛不准右轉入粉錦公路南行；及 沿寶石湖路南行轉入上水迴旋處的車輛不准駛入粉錦公路南行，公共服務車輛除外。

車輛須經上水迴旋處沿粉嶺公路西行駛往白石凹後掉頭，並沿粉嶺公路東行駛往上水迴旋處方向，再按指示經9號出口進入上水迴旋處往粉錦公路南行。沿粉錦公路北行的車輛不准右轉入位於粉嶺高爾夫球場「舊場」的公眾停車場及保健路。

至於下午，沿粉錦公路北行的車輛須右轉入保健路。

最新影片推介：

童學園
尖子透視︱頑童公屋仔吳煒倫導演派位入名校被恩師收復　開啟編劇導演夢

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
世界首富｜馬斯克極速迎第14名子女　旗下女主管再誕B︰真的超愛他
世界首富｜馬斯克極速迎第14名子女　旗下女主管再誕B︰真的超愛他
珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
急症室最長等候時間（03月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月04日 時間16:05）