LIV Golf香港站丨粉嶺高球場周五至周日舉行「LIV Golf香港站」　警方料每日約一萬人參與

▲ LIV Golf香港站將於粉嶺高球場舉行。(旅發局圖片)

本周五至周日粉嶺高爾夫球場將舉行LIV Golf香港站賽事。警方表示， 預計屆時有大批市民入場觀看比賽，警方將於粉嶺高爾夫球場一帶實施人潮管制，以維持公共秩序及安全。 警方呼籲市民保持忍讓及遵從現場警務人員的指示，密切留意指示牌及廣播。

警方預計每日有近１萬名市民到場觀賞賽事，將會在球場附近實施人流安全管理措施及特別交通安排。警方呼籲市民盡量乘搭公共交通工具，又提到主辦單位將會在中環國際金融中心、旺角、九龍塘、上水港鐵站等指定地方，提供免費穿梭巴士服務。

警方表示，今次賽事採用電子二維碼門票，呼籲市民預先準備門票予職員掃描，以縮短等候時間。由於觀眾入場前要接受安檢，所以主辦單位將提早兩小時、即早上10時起開放予觀眾入場，提醒市民預先查閱場地守則，避免攜帶攻擊武器、煽動性標語等違禁品進場。

賽事舉行期間的上午，沿粉嶺公路西行的車輛不准經9號出口駛入上水迴旋處，沿保健路西行的車輛不准左轉入粉錦公路南行；沿青山公路－古洞段東行的車輛不准右轉入粉錦公路南行；及 沿寶石湖路南行轉入上水迴旋處的車輛不准駛入粉錦公路南行，公共服務車輛除外。

車輛須經上水迴旋處沿粉嶺公路西行駛往白石凹後掉頭，並沿粉嶺公路東行駛往上水迴旋處方向，再按指示經9號出口進入上水迴旋處往粉錦公路南行。沿粉錦公路北行的車輛不准右轉入位於粉嶺高爾夫球場「舊場」的公眾停車場及保健路。

至於下午，沿粉錦公路北行的車輛須右轉入保健路。

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】