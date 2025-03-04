  • 25°C
香港時間：202534日 (二) 19:02

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台中旅遊｜退役火車變昭和風Cafe歎職人咖啡　新開幕國際級美術館打卡一流

親子好去處

撰文： 吳霆俊

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【台灣親子遊/台中親子遊/台中景點】旅行去厭台北，想試慢活？台中是個好選擇。先從台中火車站舊站出發，細味台灣鐵道的歷史文化。再歎職人手沖咖啡，到國際級美術館打卡，最後以特色美食與調酒圓滿作結。

以下為你推介一日散策，享受台中獨特之美！

最新影片推介：

童學園
尖子透視︱頑童公屋仔吳煒倫導演派位入名校被恩師收復　開啟編劇導演夢

台中景點｜鐵道迷尋寶樂園

台中火車站舊站屹立過百年，現在變成台中驛鐵道文化園區。紅磚外牆建築保養得宜，走進去可欣賞舊月台、出站口、售票亭等建設。園區並非展覽式講述歷史變遷，而是活化古迹讓大家打卡，延續歷史意義。更會不定時舉辦市集和音樂表演，有本地手作買，也可坐在路軌上聽歌。

坐在退役列車改裝而成的咖啡店歎甜點，別具風味。（Mamonaku Cafe@Instagram）

台中景點｜坐在退役火車歎甜品

月台上的兩架退役列車，換個方式延續使命。俗稱「白鐵仔」的柴油列車「光華號」，現在變成售賣鐵路周邊的「光華小賣所」，車身、車門仍保留舊日痕迹，車廂內的月洞拱門更是其標記。至於另一輛已退役的自強號列車，則改裝成懷舊咖啡廳Mamonaku Cafe，裝潢走昭和風格，牆上掛有一整排精緻可愛的列車模型。車尾則活用透明車門，變成可欣賞月台路軌的雅座，角度對正光華號。

如果有時間，可與家人朋友齊齊坐上恐龍小火車，緩緩穿過山洞，車長更會邊駕駛邊講解，相當有趣。現時更有限定台日交流模型展，集結台灣及日本高校作品，看小列車穿梭九份、平溪等旅遊勝地相當療癒。

台中驛鐵道文化園區

地址：400台中市中區台灣大道一段1號

點擊圖片放大
+3
+2

台中景點｜隱世高質咖啡店

於舊站出站口的這間白色透明屋子，有與百年古迹同樣值得珍藏的職人咖啡。老闆阿哲以往騎着摩托車四處擺攤，以新鮮沖煮的咖啡香氣吸引大批捧場客。由擺攤到成立自己的品牌和咖啡店，阿哲對咖啡豆的品質、味道、水質、手沖器具及技巧始終一絲不苟。

走入咖啡店坐在他面前，近距離細看他的沖煮過程，聞着撲鼻而來的咖啡香氣，阿哲會邊沖邊耐心地向客人解釋步驟，邊了解你的喜好，邊分享咖啡小知識。每杯既是匠心之作，亦盛載着一節真誠的品啡課。

哲咖啡店面裝潢簡約、環境舒適。（哲咖啡@Instagram）

台中景點｜必試「JUICY」系列清爽微甜

不少人抗拒黑咖啡因怕酸澀，對帶果味的黑咖啡更是避之則吉。但這間咖啡店的特別之處在於其「JUICY」系列，隨季節更換不同時令水果口味。記者到訪時正值蜜桃、百香果及草莓口味，一入口草莓的果香隨之竄出。喝下去之後，口腔仍留有淡淡牛奶糖甜味，口感非常清爽，完全不酸不澀。喜愛咖啡的你，這間隱世咖啡店是必試之選。

點擊圖片放大
+3
+2

ZERO CAFE 哲咖啡

地址：台中市中區台灣大道一段一號（舊火車站出站口）
營業時間：12nn至9pm（平日）、12nn至10pm（假日）
＊周二、周二為定休日，特殊假期除外。

台中景點｜國際級大師打造 新開幕美術館

台中文化藝術新地標「勤美術館」去年12月才開幕，由國際級建築大師隈研吾設計，是一座獨特的曲面建築。外形如山丘般高低起伏，屋頂的綠草地配上周遭的植物，更添悠閒氣息。勤美術館以白、灰、啡色為主調，館內的迴旋詢問台、旋轉樓梯猶如一件件藝術品，就連垃圾桶也有特別之處，以尖叫的形態向經典名作《吶喊》致敬。

勤美術館由國際級建築大師隈研吾設計。（勤美術館@Instagram）

展區分為雲、雨、紙、綫、石等不同元素，由日本設計師佐藤大率領其創作團隊nendo策劃，其中一個必睇作品為《50 manga chairs》系列，將椅子擬人化，綫條、輪廓十分獨特。室外的大理石廚櫃、座椅、高桌亦呈現非凡設計，其中高桌的凹陷更呈漩渦狀，綫條、觸感都十分特別。大家到場前可於先網上預訂團體導覽，將有專人向你逐一介紹美術館及展覽作品。

台中景點｜日本直送限定Pokémon周邊

勤美術館另一亮點，是引入nendo前年與日本The Pokémon Company聯名的《Pokémon Mosaic》生活家品系列，首度於海外登場。將不同寵物小精靈角色化成幾何圖案綫條，許多商品甫推出就被搶購一空，如玻璃杯、帆布袋等等，場內亦有噴火龍、比卡超等裝置藝術打卡位，寵物小精靈愛好者應該會找到心頭好。

點擊圖片放大
+4
+3

勤美術館

地址：台中市西區館前路79號
票價：新台幣150元（約港幣$35）
開放時間： 10am至6pm（周二至周五、周日）， 10am至7pm（周六），逢周一休館。

台中景點｜城市綠洲打卡位 年輕人新蒲點

逛完美術館，步行5分鐘即達另一好去處。置身於鬧市中的PARK2草悟廣場是一片綠洲，流綫型透光設計，場內遍布各種植物，猶如大型溫室，處處都是打卡位。PARK2融合公園、藝文、慢活各種元素，欲成為「大人系公園」。

邀來多間主題餐酒館進駐，如由台北冠軍調酒師開設的人氣酒吧Draft Land，台中知名早午餐店Sunday in the Park，嚴選耶路撒冷葡萄酒的PIZZA HAMSA等。另外也有意式手工意粉、印度咖哩、韓國燒肉等。特色咖啡店及選物店，想買露營用品、本地潮牌，在PARK2都找得到。

種滿旱生景觀植物的PARK2草悟廣場成城市綠洲。（PARK2 草悟廣場@Instagram）

台中景點｜周末限定免費DJ騷

日光時份，PARK2是休憩的地方。可買杯咖啡席地而坐，休閒度過午後時光。偶爾會有限定市集，場內連街頭籃球機都有得玩。入夜後PARK2則變成潮人集中地，每周六晚都會舉行免費戶外DJ表演，讓大家酒聚聯誼，各式調酒應有盡有，藉音樂排解生活壓力。

PARK2的特色塗鴉牆是一大打卡位，邀來本地及國際知名的藝術家作畫。（吳霆俊攝）

PARK2 草悟廣場

地址：台中市西區英才路534號

更多台灣親子遊資訊：

台灣親子遊｜台北親子遊4日3夜行程懶人包　一家四口玩盡免費遊樂設施【附行程表】

台灣親子遊｜吉卜力展海外策展首站台北 　宮崎駿經典場景晒冷

台灣直擊｜試住宜蘭五結鄉松風文旅 集親子元素感受在地文化

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

日本SIM卡｜買2張SIM卡送20吋手推車　日本限量版買6張送3個
16:58 2025/03/03
日本SIM卡｜買2張SIM卡送20吋手推車　日本限量版買6張送3個
台灣親子遊｜台北親子遊4日3夜行程懶人包　一家四口玩盡免費遊樂設施【附行程表】
10:00 2024/10/12
台灣親子遊｜台北親子遊4日3夜行程懶人包　一家四口玩盡免費遊樂設施【附行程表】
台灣親子遊｜吉卜力展海外策展首站台北 　宮崎駿經典場景晒冷
18:13 2025/02/07
台灣親子遊｜吉卜力展海外策展首站台北 　宮崎駿經典場景晒冷
台灣親子遊｜自駕遊宜蘭山海美景 4個景點玩盡農場溫泉
10:55 2024/11/19
台灣親子遊｜自駕遊宜蘭山海美景 4個景點玩盡農場溫泉
台灣親子遊丨花蓮遠雄悅來飯店住宿直擊 海洋公園區近距離餵海獅
22:15 2024/10/16
台灣親子遊丨花蓮遠雄悅來飯店住宿直擊 海洋公園區近距離餵海獅
日本旅遊｜3大必睇雪祭 2,000盞天燈浪漫升空+閃耀雪燈之路
18:02 2025/02/06
日本旅遊｜3大必睇雪祭 2,000盞天燈浪漫升空+閃耀雪燈之路

你可能感興趣

日本SIM卡｜買2張SIM卡送20吋手推車　日本限量版買6張送3個
16:58 2025/03/03
日本SIM卡｜買2張SIM卡送20吋手推車　日本限量版買6張送3個
台灣親子遊｜台北親子遊4日3夜行程懶人包　一家四口玩盡免費遊樂設施【附行程表】
10:00 2024/10/12
台灣親子遊｜台北親子遊4日3夜行程懶人包　一家四口玩盡免費遊樂設施【附行程表】
台灣親子遊｜吉卜力展海外策展首站台北 　宮崎駿經典場景晒冷
18:13 2025/02/07
台灣親子遊｜吉卜力展海外策展首站台北 　宮崎駿經典場景晒冷
旅遊資訊 旅遊行程 旅遊設施 台灣 台中

最高瀏覽

廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
世界首富｜馬斯克極速迎第14名子女　旗下女主管再誕B︰真的超愛他
世界首富｜馬斯克極速迎第14名子女　旗下女主管再誕B︰真的超愛他
珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
急症室最長等候時間（03月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月04日 時間16:05）