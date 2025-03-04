台中旅遊｜退役火車變昭和風Cafe歎職人咖啡　新開幕國際級美術館打卡一流

【台灣親子遊/台中親子遊/台中景點】旅行去厭台北，想試慢活？台中是個好選擇。先從台中火車站舊站出發，細味台灣鐵道的歷史文化。再歎職人手沖咖啡，到國際級美術館打卡，最後以特色美食與調酒圓滿作結。

以下為你推介一日散策，享受台中獨特之美！

最新影片推介：

台中景點｜鐵道迷尋寶樂園

台中火車站舊站屹立過百年，現在變成台中驛鐵道文化園區。紅磚外牆建築保養得宜，走進去可欣賞舊月台、出站口、售票亭等建設。園區並非展覽式講述歷史變遷，而是活化古迹讓大家打卡，延續歷史意義。更會不定時舉辦市集和音樂表演，有本地手作買，也可坐在路軌上聽歌。

▲ 坐在退役列車改裝而成的咖啡店歎甜點，別具風味。（Mamonaku Cafe@Instagram）

台中景點｜坐在退役火車歎甜品

月台上的兩架退役列車，換個方式延續使命。俗稱「白鐵仔」的柴油列車「光華號」，現在變成售賣鐵路周邊的「光華小賣所」，車身、車門仍保留舊日痕迹，車廂內的月洞拱門更是其標記。至於另一輛已退役的自強號列車，則改裝成懷舊咖啡廳Mamonaku Cafe，裝潢走昭和風格，牆上掛有一整排精緻可愛的列車模型。車尾則活用透明車門，變成可欣賞月台路軌的雅座，角度對正光華號。

如果有時間，可與家人朋友齊齊坐上恐龍小火車，緩緩穿過山洞，車長更會邊駕駛邊講解，相當有趣。現時更有限定台日交流模型展，集結台灣及日本高校作品，看小列車穿梭九份、平溪等旅遊勝地相當療癒。

台中驛鐵道文化園區

地址：400台中市中區台灣大道一段1號

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

台中景點｜隱世高質咖啡店

於舊站出站口的這間白色透明屋子，有與百年古迹同樣值得珍藏的職人咖啡。老闆阿哲以往騎着摩托車四處擺攤，以新鮮沖煮的咖啡香氣吸引大批捧場客。由擺攤到成立自己的品牌和咖啡店，阿哲對咖啡豆的品質、味道、水質、手沖器具及技巧始終一絲不苟。

走入咖啡店坐在他面前，近距離細看他的沖煮過程，聞着撲鼻而來的咖啡香氣，阿哲會邊沖邊耐心地向客人解釋步驟，邊了解你的喜好，邊分享咖啡小知識。每杯既是匠心之作，亦盛載着一節真誠的品啡課。

▲ 哲咖啡店面裝潢簡約、環境舒適。（哲咖啡@Instagram）

台中景點｜必試「JUICY」系列清爽微甜

不少人抗拒黑咖啡因怕酸澀，對帶果味的黑咖啡更是避之則吉。但這間咖啡店的特別之處在於其「JUICY」系列，隨季節更換不同時令水果口味。記者到訪時正值蜜桃、百香果及草莓口味，一入口草莓的果香隨之竄出。喝下去之後，口腔仍留有淡淡牛奶糖甜味，口感非常清爽，完全不酸不澀。喜愛咖啡的你，這間隱世咖啡店是必試之選。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

ZERO CAFE 哲咖啡



地址：台中市中區台灣大道一段一號（舊火車站出站口）

營業時間：12nn至9pm（平日）、12nn至10pm（假日）

＊周二、周二為定休日，特殊假期除外。

台中景點｜國際級大師打造 新開幕美術館

台中文化藝術新地標「勤美術館」去年12月才開幕，由國際級建築大師隈研吾設計，是一座獨特的曲面建築。外形如山丘般高低起伏，屋頂的綠草地配上周遭的植物，更添悠閒氣息。勤美術館以白、灰、啡色為主調，館內的迴旋詢問台、旋轉樓梯猶如一件件藝術品，就連垃圾桶也有特別之處，以尖叫的形態向經典名作《吶喊》致敬。

▲ 勤美術館由國際級建築大師隈研吾設計。（勤美術館@Instagram）

展區分為雲、雨、紙、綫、石等不同元素，由日本設計師佐藤大率領其創作團隊nendo策劃，其中一個必睇作品為《50 manga chairs》系列，將椅子擬人化，綫條、輪廓十分獨特。室外的大理石廚櫃、座椅、高桌亦呈現非凡設計，其中高桌的凹陷更呈漩渦狀，綫條、觸感都十分特別。大家到場前可於先網上預訂團體導覽，將有專人向你逐一介紹美術館及展覽作品。

台中景點｜日本直送限定Pokémon周邊

勤美術館另一亮點，是引入nendo前年與日本The Pokémon Company聯名的《Pokémon Mosaic》生活家品系列，首度於海外登場。將不同寵物小精靈角色化成幾何圖案綫條，許多商品甫推出就被搶購一空，如玻璃杯、帆布袋等等，場內亦有噴火龍、比卡超等裝置藝術打卡位，寵物小精靈愛好者應該會找到心頭好。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

勤美術館

地址：台中市西區館前路79號

票價：新台幣150元（約港幣$35）

開放時間： 10am至6pm（周二至周五、周日）， 10am至7pm（周六），逢周一休館。

台中景點｜城市綠洲打卡位 年輕人新蒲點

逛完美術館，步行5分鐘即達另一好去處。置身於鬧市中的PARK2草悟廣場是一片綠洲，流綫型透光設計，場內遍布各種植物，猶如大型溫室，處處都是打卡位。PARK2融合公園、藝文、慢活各種元素，欲成為「大人系公園」。

邀來多間主題餐酒館進駐，如由台北冠軍調酒師開設的人氣酒吧Draft Land，台中知名早午餐店Sunday in the Park，嚴選耶路撒冷葡萄酒的PIZZA HAMSA等。另外也有意式手工意粉、印度咖哩、韓國燒肉等。特色咖啡店及選物店，想買露營用品、本地潮牌，在PARK2都找得到。

▲ 種滿旱生景觀植物的PARK2草悟廣場成城市綠洲。（PARK2 草悟廣場@Instagram）

台中景點｜周末限定免費DJ騷

日光時份，PARK2是休憩的地方。可買杯咖啡席地而坐，休閒度過午後時光。偶爾會有限定市集，場內連街頭籃球機都有得玩。入夜後PARK2則變成潮人集中地，每周六晚都會舉行免費戶外DJ表演，讓大家酒聚聯誼，各式調酒應有盡有，藉音樂排解生活壓力。

▲ PARK2的特色塗鴉牆是一大打卡位，邀來本地及國際知名的藝術家作畫。（吳霆俊攝）

PARK2 草悟廣場

地址：台中市西區英才路534號

更多台灣親子遊資訊：

台灣親子遊｜台北親子遊4日3夜行程懶人包 一家四口玩盡免費遊樂設施【附行程表】

台灣親子遊｜吉卜力展海外策展首站台北 宮崎駿經典場景晒冷

台灣直擊｜試住宜蘭五結鄉松風文旅 集親子元素感受在地文化

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】