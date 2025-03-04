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全國兩會｜夏寶龍會見岑浩輝　勉更大作為推進經濟適度多元發展　特別橫琴合作區建設

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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夏寶龍今日上午，在北京會見澳門行政長官岑浩輝。(港澳辦圖片)

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍今日上午，在北京會見列席十四屆全國人大三次會議開幕式的澳門行政長官岑浩輝。

夏寶龍說，相信新一屆澳門政府一定能夠團結帶領社會各界，全面準確貫徹「一國兩制」方針，充分發揮澳門獨特地位和優勢，切實加強「一中心、一平台、一基地」建設，以更大作為推進經濟適度多元發展，特別是橫琴粵澳深度合作區建設，在參與和助力中國式現代化中不斷開創澳門發展局面。

稱岑浩輝就任以來  勇於擔當作為

夏寶龍表示，國家主席習近平視察澳門的系列重要演講為港澳發展指明了前進方向，為港澳工作提供了根本遵循。他說，岑浩輝就任以來，帶領管治團隊堅決貫徹落實習近平重要講話精神和中央決策部署，勇於擔當作為，做了許多有益的開創性的工作，展現出良好精神風貌。

岑浩輝：為貫徹落實習近平重要講話精神  已設立五個跨範疇領導及工作組

岑浩輝指，向夏寶龍介紹了澳門政府為貫徹落實習近平重要講話精神所開展的工作，包括已設立五個跨範疇領導及工作組，加強頂層引領和統籌協調，致力提升政府的治理能力和水平。同時，澳門政府積極就制定本年度施政方針廣泛聽取了社會各界意見和建議，現正全力編製施政報告，冀以良政善策推動澳門持續發展，增進民生福祉，更好回應習近平主席對澳門特區的殷切期望。

出席會面的還有中央港澳辦、國務院港澳辦公室副主任王靈桂以及澳門行政長官辦公室主任陳格。

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