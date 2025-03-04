方大同離世｜薛凱琪痛失摯友方大同 神情憔悴現身北京機場令網民憂心
熱話
撰文： 文體藝online
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【方大同 / 方大同病逝 / 薛凱琪】歌手方大同於2月21日病逝，終年41歲。其音樂公司在3月1日向外界公布此噩耗，消息震驚各界。
方大同生前摯友薛凱琪（Fiona）繼音樂節演唱時哽咽落淚後，近日現身北京機場，有網民見到她眼睛腫腫，面色憔悴，不免令人擔心。
方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴 疑醫護指方大同離世時：走得很平靜
方大同離世｜薛凱琪現身北京機場面容憔悴
網民以「薛凱琪姊姊北京到達」為題上載影片，只見她身著寬大長寬羽絨服，戴著口罩、帽子及墨鏡，排隊時發呆放空一言不發，即使面部遮掩嚴實卻也覺得她情緒低落，面色憔悴。
▼點擊圖片放大
+11
+10
1名未入境的男網民出聲表示：「姐姐，我今天九點要出考研成績啦，好緊張啊」，薛凱琪禮貌點頭回應：「加油」，又再度低頭沉默，不免令網民擔憂薛凱琪的情緒。
方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱 自殺邊緣獲方大同拉回一把 痛失摯友後近況曝光
最新影片推介：
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：