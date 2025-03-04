  • 25°C
香港時間：202534日 (二) 20:41

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

方大同離世｜薛凱琪痛失摯友方大同　神情憔悴現身北京機場令網民憂心

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

薛凱琪痛失摯友方大同，神情憔悴現身北京機場令網民憂心。

【方大同 / 方大同病逝 / 薛凱琪】歌手方大同於2月21日病逝，終年41歲。其音樂公司在3月1日向外界公布此噩耗，消息震驚各界。

方大同生前摯友薛凱琪（Fiona）繼音樂節演唱時哽咽落淚後，近日現身北京機場，有網民見到她眼睛腫腫，面色憔悴，不免令人擔心。

方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜

方大同離世｜薛凱琪現身北京機場面容憔悴

網民以「薛凱琪姊姊北京到達」為題上載影片，只見她身著寬大長寬羽絨服，戴著口罩、帽子及墨鏡，排隊時發呆放空一言不發，即使面部遮掩嚴實卻也覺得她情緒低落，面色憔悴。

點擊圖片放大
+11
+10

1名未入境的男網民出聲表示：「姐姐，我今天九點要出考研成績啦，好緊張啊」，薛凱琪禮貌點頭回應：「加油」，又再度低頭沉默，不免令網民擔憂薛凱琪的情緒。

方大同離世｜薛凱琪曾陷抑鬱　自殺邊緣獲方大同拉回一把　痛失摯友後近況曝光

方大同離世｜薛凱琪音樂節落淚　全平台換背景圖悼念方大同

方大同｜方大同後期定居雲南養病　曾分享雲南生活助身心鬆弛

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
為母則強丨愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我幸福

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

方大同逝世｜本地醫生：年輕人多患原發性氣胸　有肺病再爆肺死亡風險增
18:36 2025/03/02
方大同逝世｜本地醫生：年輕人多患原發性氣胸　有肺病再爆肺死亡風險增
方大同離世｜薛凱琪音樂節落淚　全平台換背景圖悼念方大同
12:06 2025/03/03
方大同離世｜薛凱琪音樂節落淚　全平台換背景圖悼念方大同
方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜
08:31 2025/03/03
方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜
方大同離世｜遺作《夢想家》病中錄製　方大同生前最後帖文曝光：祝大家身體健康
14:51 2025/03/01
方大同離世｜遺作《夢想家》病中錄製　方大同生前最後帖文曝光：祝大家身體健康

你可能感興趣

方大同逝世｜本地醫生：年輕人多患原發性氣胸　有肺病再爆肺死亡風險增
18:36 2025/03/02
方大同逝世｜本地醫生：年輕人多患原發性氣胸　有肺病再爆肺死亡風險增
方大同離世｜薛凱琪音樂節落淚　全平台換背景圖悼念方大同
12:06 2025/03/03
方大同離世｜薛凱琪音樂節落淚　全平台換背景圖悼念方大同
方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜
08:31 2025/03/03
方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜
薛凱琪 歌手 娛樂人物職業 娛樂行業 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
世界首富｜馬斯克極速迎第14名子女　旗下女主管再誕B︰真的超愛他
世界首富｜馬斯克極速迎第14名子女　旗下女主管再誕B︰真的超愛他
珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
急症室最長等候時間（03月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月04日 時間16:05）