方大同離世｜薛凱琪痛失摯友方大同　神情憔悴現身北京機場令網民憂心

▲ 薛凱琪痛失摯友方大同，神情憔悴現身北京機場令網民憂心。

【方大同 / 方大同病逝 / 薛凱琪】歌手方大同於2月21日病逝，終年41歲。其音樂公司在3月1日向外界公布此噩耗，消息震驚各界。

方大同生前摯友薛凱琪（Fiona）繼音樂節演唱時哽咽落淚後，近日現身北京機場，有網民見到她眼睛腫腫，面色憔悴，不免令人擔心。

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方大同離世｜薛凱琪現身北京機場面容憔悴

網民以「薛凱琪姊姊北京到達」為題上載影片，只見她身著寬大長寬羽絨服，戴著口罩、帽子及墨鏡，排隊時發呆放空一言不發，即使面部遮掩嚴實卻也覺得她情緒低落，面色憔悴。

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1名未入境的男網民出聲表示：「姐姐，我今天九點要出考研成績啦，好緊張啊」，薛凱琪禮貌點頭回應：「加油」，又再度低頭沉默，不免令網民擔憂薛凱琪的情緒。

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