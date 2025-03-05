細菌感染｜醫生喉嚨痛發燒驚揭染上這種菌　非流感不分年齡嚴重可致命

▲ 近日有醫生因喉嚨痛、發燒及肌肉痠痛自行做快速檢測，結果發現感染一種或可致命的細菌。

【甲型鏈球菌／食人菌／STSS／細菌感染】踏入春季，流感個案數字似乎逐漸下降，但仍可能感染其他病菌。有醫生近日分享經歷，指自己發燒，並感到喉嚨痛、肌肉痠痛，進行快速檢測後，方發現自己感染一種或可致命的細菌。

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台灣兒科醫生羅士軒日前在Facebook專頁「旭恩小兒科診所」上載一張自行快速檢測的照片，表示自己因為出現喉嚨痛、輕微發燒、有些微痠痛感的症狀，但沒有看到腸病毒的潰瘍，所以懷疑是否染上流感病毒或「甲型鏈球菌」。

他指出，這兩種病菌至少還可以用抗流感藥或抗生素進行針對性治療，若能早點驗出來，便能早點讓症狀緩和。於是他自行做快速檢測，結果顯示真的是「甲型鏈球菌」感染。

▲ 台灣兒科醫生羅士軒因出現喉嚨痛、發燒等症狀自行做快速檢測，結果顯示為「甲型鏈球菌」感染。（圖片取自Facebook）

到底甚麼是甲型鏈球菌？羅士軒就解釋，甲型鏈球菌與平常聽到的「肺炎鏈球菌」是不一樣的細菌，只是都屬於「鏈球菌」家族。值得留意的是，不管是大人抑或小孩都有可能會感染甲型鏈球菌，最常引起咽喉炎及扁桃腺炎，亦可能會伴隨一般感冒輕微咳嗽、流鼻水的症狀；另一種有可能引起的疾病則為「猩紅熱」，除了發燒、扁桃腺炎之外，還會出現「草莓舌」，以及摸起來如砂紙般粗糙的皮疹。

他表示，甲型鏈球菌偶爾會造成嚴重的感染，引起蜂窩型組織炎、壞死性筋膜炎（亦即食肉菌感染）、風濕性心臟病、急性腎絲球腎炎等疾病，甚至有機會引起可致命的爆發溶血性鏈球菌感染（STSS）。

至於治療方法，羅士軒就指出，如果是一般的輕症，通常在用抗生素的24至48小時便會緩解症狀，只要經過適當治療，24小時過後便不再具有傳染力。

他也憶述過去感染甲型鏈球菌的慘痛經歷，表示當初自己在兒科當實習醫生的時候，曾出現過喉嚨痛、發高燒的症狀，看了門診拿了抗生素吃，卻依舊不見改善，最後還是住院注射了好幾天的抗生素，笑稱「大概就是那時候開始跟小兒科、感染科結下孽緣」。

羅士軒最後亦提醒市民，一旦發現自己身體不適，還是應該趕快就醫，「適當治療後不但可以讓症狀盡快減輕，還能避免嚴重後遺症」。

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細菌感染｜食人菌48小時可奪命

食人菌，又名甲型鏈球菌是一種常見的細菌，通常透過飛沫和接觸傳播。感染A型鏈球菌的患者，會出現高燒、四肢腫脹和喉嚨痛等症狀，最快可能在48小時內導致多個臟器衰竭，進而引發休克死亡。

由於鏈球菌毒性休克症候群嚴重時，可能會導致患者四肢壞死，因此也被稱為「食人菌」。鏈球菌毒性休克症候群好發於老年人，而死亡率則高達30%至50%。

食人菌｜常見症狀

本港感染及傳染病科專科醫生曾祈殷接受訪問，指出感染食人菌7大常見症狀：

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食人菌｜6大高危人士

台大醫院小兒感染科醫生黃立民表示，甲型鏈球菌是環境中一直存在的細菌，除了飛沫傳染外，若有人碰觸到帶菌患者的口水，再去抓皮膚，此菌就有可能透過皮膚破損深入皮下組織或肌肉。他指，一般人感染此菌可以用抗生素治療，大多可以康復，但若是幼兒、長者、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者與身上有傷口等身體較虛弱的人，一旦感染容易致命。

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食人菌5大惡化先兆

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