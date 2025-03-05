  • 18°C
香港時間：202535日 (三) 18:41

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

細菌感染｜醫生喉嚨痛發燒驚揭染上這種菌　非流感不分年齡嚴重可致命

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

近日有醫生因喉嚨痛、發燒及肌肉痠痛自行做快速檢測，結果發現感染一種或可致命的細菌。

【甲型鏈球菌／食人菌／STSS／細菌感染】踏入春季，流感個案數字似乎逐漸下降，但仍可能感染其他病菌。有醫生近日分享經歷，指自己發燒，並感到喉嚨痛、肌肉痠痛，進行快速檢測後，方發現自己感染一種或可致命的細菌。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜聚餐易大飲大食體重急增？營養師分享減肥急救餐單　教3大消滯方法

台灣兒科醫生羅士軒日前在Facebook專頁「旭恩小兒科診所」上載一張自行快速檢測的照片，表示自己因為出現喉嚨痛、輕微發燒、有些微痠痛感的症狀，但沒有看到腸病毒的潰瘍，所以懷疑是否染上流感病毒或「甲型鏈球菌」。

他指出，這兩種病菌至少還可以用抗流感藥或抗生素進行針對性治療，若能早點驗出來，便能早點讓症狀緩和。於是他自行做快速檢測，結果顯示真的是「甲型鏈球菌」感染。

台灣兒科醫生羅士軒因出現喉嚨痛、發燒等症狀自行做快速檢測，結果顯示為「甲型鏈球菌」感染。（圖片取自Facebook）

到底甚麼是甲型鏈球菌？羅士軒就解釋，甲型鏈球菌與平常聽到的「肺炎鏈球菌」是不一樣的細菌，只是都屬於「鏈球菌」家族。值得留意的是，不管是大人抑或小孩都有可能會感染甲型鏈球菌，最常引起咽喉炎及扁桃腺炎，亦可能會伴隨一般感冒輕微咳嗽、流鼻水的症狀；另一種有可能引起的疾病則為「猩紅熱」，除了發燒、扁桃腺炎之外，還會出現「草莓舌」，以及摸起來如砂紙般粗糙的皮疹。

他表示，甲型鏈球菌偶爾會造成嚴重的感染，引起蜂窩型組織炎、壞死性筋膜炎（亦即食肉菌感染）、風濕性心臟病、急性腎絲球腎炎等疾病，甚至有機會引起可致命的爆發溶血性鏈球菌感染（STSS）。

至於治療方法，羅士軒就指出，如果是一般的輕症，通常在用抗生素的24至48小時便會緩解症狀，只要經過適當治療，24小時過後便不再具有傳染力。

他也憶述過去感染甲型鏈球菌的慘痛經歷，表示當初自己在兒科當實習醫生的時候，曾出現過喉嚨痛、發高燒的症狀，看了門診拿了抗生素吃，卻依舊不見改善，最後還是住院注射了好幾天的抗生素，笑稱「大概就是那時候開始跟小兒科、感染科結下孽緣」。

羅士軒最後亦提醒市民，一旦發現自己身體不適，還是應該趕快就醫，「適當治療後不但可以讓症狀盡快減輕，還能避免嚴重後遺症」。

更多相關報道：日本食人菌｜日本食人菌疫情升溫逾1300宗至少250人亡　這3地高危專家教4招自保【附6類高危人士】

細菌感染｜食人菌48小時可奪命

食人菌，又名甲型鏈球菌是一種常見的細菌，通常透過飛沫和接觸傳播。感染A型鏈球菌的患者，會出現高燒、四肢腫脹和喉嚨痛等症狀，最快可能在48小時內導致多個臟器衰竭，進而引發休克死亡。

由於鏈球菌毒性休克症候群嚴重時，可能會導致患者四肢壞死，因此也被稱為「食人菌」。鏈球菌毒性休克症候群好發於老年人，而死亡率則高達30%至50%。

食人菌｜常見症狀

本港感染及傳染病科專科醫生曾祈殷接受訪問，指出感染食人菌7大常見症狀：

點擊圖片放大
+8
+7

食人菌｜6大高危人士

台大醫院小兒感染科醫生黃立民表示，甲型鏈球菌是環境中一直存在的細菌，除了飛沫傳染外，若有人碰觸到帶菌患者的口水，再去抓皮膚，此菌就有可能透過皮膚破損深入皮下組織或肌肉。他指，一般人感染此菌可以用抗生素治療，大多可以康復，但若是幼兒、長者、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者與身上有傷口等身體較虛弱的人，一旦感染容易致命。

點擊圖片放大
+5
+4

食人菌5大惡化先兆

點擊圖片放大
+6
+5

相關文章：

致命惡菌｜美國爆食人菌釀13死　衛生部籲：有傷口勿下水游泳

日本食人菌｜日本食人菌破1100宗　食人菌連奪5孕婦性命　學者揭爆發「關鍵時間點」

日本食人菌︱日本「食人菌」破千病例嚴重可致死　醫生拆解5大惡化先兆

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

遊澳注意丨澳洲爆恐怖「食肉菌」疫情　患者皮膚潰瘍壞死專家：1類人士最高危
12:10 2024/12/23
遊澳注意丨澳洲爆恐怖「食肉菌」疫情　患者皮膚潰瘍壞死專家：1類人士最高危
遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
10:19 2024/06/19
遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
16:21 2024/06/18
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
18:48 2024/06/13
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心

你可能感興趣

遊澳注意丨澳洲爆恐怖「食肉菌」疫情　患者皮膚潰瘍壞死專家：1類人士最高危
12:10 2024/12/23
遊澳注意丨澳洲爆恐怖「食肉菌」疫情　患者皮膚潰瘍壞死專家：1類人士最高危
遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
10:19 2024/06/19
遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
16:21 2024/06/18
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
健康問題 喉嚨痛 咽喉炎 發燒 猩紅熱 傳染病 Facebook 台灣 網絡熱話

最高瀏覽

學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
大腸癌關注月｜大腸癌為港人第二致命癌症　醫揭6種特徵易中招現5大徵兆速求醫【附大腸癌症狀+自測方法】
大腸癌關注月｜大腸癌為港人第二致命癌症　醫揭6種特徵易中招現5大徵兆速求醫【附大腸癌症狀+自測方法】
逆轉糖尿病｜糖尿病不再是絕症　醫生教1方法不用吃藥　86％患者逆轉病情
逆轉糖尿病｜糖尿病不再是絕症　醫生教1方法不用吃藥　86％患者逆轉病情
珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
遊日注意丨京都大學教授警告3大天災恐襲日本　東京料成地震重災區大型天災恐波及3000萬人
遊日注意丨京都大學教授警告3大天災恐襲日本　東京料成地震重災區大型天災恐波及3000萬人