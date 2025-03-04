生育調查｜71.9%受訪者不願生育　29歲及以下76.7%唔願生

▲ 婦聯調查指，只有約28%受訪者願意生育。（資料圖片）

婦聯調查指，71.9%受訪者不願意生育，28.1%表示願意生，仍處於歷史低位。

婦聯在1月12日至2月12日，分別以實體問卷訪問市民生育意願，共收到1,320份50歲以下香港居民回應。結果顯示，有28.1%受訪者願意生育，較2024年調查上升2.1個百分點，71.9%表示不願生育。婦聯說，過去3年港人生育意願處於歷史低點。

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按年齡劃分，生育意願最高的是30至39歲，有32.8%，即64.6%不願生育。生育意願最低的是19至29歲，僅23.3%，按年下跌4個百分點，即約76.7%不願生育。而40至49歲的一群有27.5%願意生育，即約72.5%不願意。

婦聯分析，年輕人不願生的原因包括婚育年齡延後，未婚人數持續上升。亦有經濟問題，引用銀行調查指養育一名兒童至18歲成本超過600萬元。再加上人均居住面積較細，以及職場環境嚴峻，超時工作嚴重，缺乏彈性工時與育兒假，令到市民趨向不願意生育。

婦聯亦指，現時政府幼兒照顧服務雖有成效，但仍未普及，期望政府加強宣傳。

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