  • 25°C
香港時間：202534日 (二) 20:41

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

生育調查｜71.9%受訪者不願生育　29歲及以下76.7%唔願生

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

婦聯調查指，只有約28%受訪者願意生育。（資料圖片）

婦聯調查指，71.9%受訪者不願意生育，28.1%表示願意生，仍處於歷史低位。

婦聯在1月12日至2月12日，分別以實體問卷訪問市民生育意願，共收到1,320份50歲以下香港居民回應。結果顯示，有28.1%受訪者願意生育，較2024年調查上升2.1個百分點，71.9%表示不願生育。婦聯說，過去3年港人生育意願處於歷史低點。

點擊圖片放大
+3
+2

按年齡劃分，生育意願最高的是30至39歲，有32.8%，即64.6%不願生育。生育意願最低的是19至29歲，僅23.3%，按年下跌4個百分點，即約76.7%不願生育。而40至49歲的一群有27.5%願意生育，即約72.5%不願意。

婦聯分析，年輕人不願生的原因包括婚育年齡延後，未婚人數持續上升。亦有經濟問題，引用銀行調查指養育一名兒童至18歲成本超過600萬元。再加上人均居住面積較細，以及職場環境嚴峻，超時工作嚴重，缺乏彈性工時與育兒假，令到市民趨向不願意生育。

婦聯亦指，現時政府幼兒照顧服務雖有成效，但仍未普及，期望政府加強宣傳。

點擊圖片放大
+3
+2

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

新生嬰兒獎勵金︱逾3萬人已獲發生育津貼合共6.4億元　170宗新生嬰兒家庭優先上樓
15:18 2024/12/18
新生嬰兒獎勵金︱逾3萬人已獲發生育津貼合共6.4億元　170宗新生嬰兒家庭優先上樓
輔助生育丨立法會討論輔助生育條例草案　因醫學原因接受輔助生育可獲扣稅10萬
22:03 2025/01/07
輔助生育丨立法會討論輔助生育條例草案　因醫學原因接受輔助生育可獲扣稅10萬
財政預算案2025︱被質疑取消學生津貼與鼓勵生育存矛盾　陳茂波解釋需節省開支
12:54 2025/02/27
財政預算案2025︱被質疑取消學生津貼與鼓勵生育存矛盾　陳茂波解釋需節省開支

你可能感興趣

新生嬰兒獎勵金︱逾3萬人已獲發生育津貼合共6.4億元　170宗新生嬰兒家庭優先上樓
15:18 2024/12/18
新生嬰兒獎勵金︱逾3萬人已獲發生育津貼合共6.4億元　170宗新生嬰兒家庭優先上樓
輔助生育丨立法會討論輔助生育條例草案　因醫學原因接受輔助生育可獲扣稅10萬
22:03 2025/01/07
輔助生育丨立法會討論輔助生育條例草案　因醫學原因接受輔助生育可獲扣稅10萬
財政預算案2025︱被質疑取消學生津貼與鼓勵生育存矛盾　陳茂波解釋需節省開支
12:54 2025/02/27
財政預算案2025︱被質疑取消學生津貼與鼓勵生育存矛盾　陳茂波解釋需節省開支
香港 人口 生育

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
世界首富｜馬斯克極速迎第14名子女　旗下女主管再誕B︰真的超愛他
世界首富｜馬斯克極速迎第14名子女　旗下女主管再誕B︰真的超愛他
珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
急症室最長等候時間（03月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月04日 時間16:05）