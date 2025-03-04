吳家瑋離世｜科大創校校長吳家瑋離世享年87歲　現任校長葉玉如：精神永留學子心中

▲ 吳家瑋當年闡述科大的創校願景。（科大提供圖片）

香港科技大學創校校長吳家瑋於周日（2日）逝世，享年87歲。科大仝人對其離世深感哀痛，並向吳家瑋的家人和朋友致以深切慰問。科大讚揚吳教授目光遠大，對科大成為全球頂尖研究型學府居功至偉。

吳教授在1991年至2001年擔任科大校長，2001年辭任校長職務後，繼續出任科大榮休校長和高級顧問。科大指，吳家瑋任內為科大奠定堅實基礎，亦同時推進了香港以至整個地區於科技與教育方面的發展，並提到吳家瑋早於90年代率先提出嶄新的「香港灣區」概念，對及後粵港澳大灣區的發展影響深遠。

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服務科大以外，吳家瑋亦曾服務特區以及內地政府數十載。他先後擔任包括香港政府策略發展委員會以及工業及科技發展局等多個委員會成員，亦曾被中央政府任命為港事顧問，隨後成為香港特別行政區預備工作委員會和籌備委員會委員；並於1998年成為全國政協委員。他終身對教育的貢獻亦為其帶來金紫荊星章以及英女皇頒授的大英帝國司令勳章等多項殊榮。

科大校董會主席沈向洋對吳家瑋的逝世深表哀悼，指吳家瑋領導創立科大，在香港正值知識經濟轉型的關鍵時期，把一個大膽的願景成功轉化為一所引領開創性研究、創新以及影響全球的世界級學府。

科大校長葉玉如亦對吳家瑋的離世深感難過，她於1993年至2001年期間，與吳教授共事長達8年之久。她表示：「吳教授是一位高瞻遠矚的領袖，他創立科大，致力以科研推動香港轉型。他一直追求卓越、延攬學術專才、設計前沿課程、與世界各地的頂尖學府建立強大網絡，竭力推動跨學科協作及積極發展具前瞻性的研究，為科大的卓越成就奠下堅實基礎。時至今日，科大躋身於全球頂尖大學之列，我們仍會堅守吳教授的熱忱及使命。吳教授的精神與科大常相左右，永留在我們每一位莘莘學子心中。」

吳家瑋的兒子吳德愷現職科大計算機科學及工程學系教授，吳德愷表示，感謝各位在這段艱難的時刻對我們展現的關懷和支持，並深信其父的精神將永遠留在大家心中，尤其是在科大這個他視作為家的地方。

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