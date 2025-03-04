夫妻相處︱與張晉現暗湧蔡少芬獨力湊3孩陷抑鬱：我哋唔係外人睇到咁好！

▲ 蔡少芬與張晉的婚姻，曾現暗湧。

【蔡少芬/張晉/夫妻相處】經營一段婚姻絕對不易，人前人後均表現恩愛的蔡少芬及張晉，原來婚姻早已現暗湧！蔡少芬大爆與老公張晉近17年的婚姻，但她為了張晉流淚無數次。

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蔡少芬與老公張晉於2008年結婚，蔡少芬近日亮相謝寧及蘭茜的YouTube頻道節目《Happy Women's Club》就大吐婚姻的苦水及育兒經，她表示不喜歡與仔女以「朋友式相處」，她指父母需要尊重，不能像朋友般相處。

節目中，謝寧及蘭茜問到與老公張晉的相處之道，蔡少芬坦言：

我哋唔係外人睇到咁好嘅，我哋試過有一段時間，我係成日為佢喊嘅。

蔡少芬表示在上海生活兩年，因為一度遇上疫情封城，而張晉當時工作忙碌，幾部戲而且要拍《披荊斬棘的哥哥》，因此蔡少芬要獨自照顧三個仔女，她說：

我自己又有工作，我好想依賴佢（張晉），但我又唔敢依賴佢，因為佢太忙，因為疫情佢又不能夠中間返嚟睇我，佢只能夠喺電話視頻，都可以喺佢面前喊。

談到爆發點，蔡少芬說：「去到我崩潰嗰日，就喺我21年定唔知22年生日，我等佢（張晉）返嚟，佢返到嚟病咗，感冒、大病，佢一病就好辛苦。佢要記歌詞又要繼續開工，佢返嚟幾日，咁啱我生日喺度，我早上帶咗小朋友出去玩，諗住返嚟（張晉）夠瞓喇，我哋就出去睇戲，兩公婆食Lunch，夜晚就可以同啲細路仔慶祝我生日。」

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夫妻相處︱蔡少芬生日不滿張晉表現

怎料張晉瞓到午飯時間，向蔡少芬表示好攰，想在家中食飯，二人之後商量是否外出睇戲，最終有張晉揀選電影：「成個過程佢睇戲，又瞓著，又睇吓，我覺得好似各有各睇，我覺得好慘，突然間好孤單。我當然係諗自己，唔會諗佢病啦！生日大晒吖嘛，我咁耐都唔嗲你，我嗲你一日都唔俾機會我呀？」

蔡少芬還爆老公張晉睇完戲後自己行在前面，表示好辛苦要返去食藥。張晉當時曾問過蔡少芬，她稱：「冇嘢！你返去先。我唔想講嘢，因為我知我一講嘢，我就知我會喊。」

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夫妻相處︱張晉知錯向老婆耍冧

接著張晉跟在老婆身後，蔡少芬走到公園坐下後爆喊：「我覺得咁多日我自己一個，我生日我唔係好多要求啫，我朝早都畀你（張晉）瞓啦！我乜都就晒你啦！睇戲我好似自己一個睇，點解我哋連下午茶飲杯嘢都冇機會，我覺得我好委屈，Sorry我比較自私。」不過蔡少芬有收到老公張晉送戒指作為生日禮物。

張晉為安慰蔡少芬：「佢就話唔好咁啦老婆，我真係好辛苦，咁我就爆出嚟，鬧佢囉，點解咁樣，我以後唔好有要求，冇要求就唔會失望。平時我唔會要求，生日我都唔會要求，以後唔會有要求，你放心。」最終張晉忍不住落淚，蔡少芬形容老公當時表示：

我都係辛苦啫，我知錯喇！以後都唔會。

蔡少芬坦言當時可能已經陷入抑鬱，但自己不知道。

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