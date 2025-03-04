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晤夏寶龍｜李慧琼：世界格局複雜港承受外在壓力　股市交投量穩定能貢獻庫房收入

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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港區人大代表團團長馬逢國指，夏寶龍充分肯定港澳人大和政府工作，認為很有成績。（林曉君攝）

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍今日晤港澳的全國人大代表。港區人大代表團團長馬逢國指，夏寶龍充分肯定港澳人大和政府工作，認為很有成績。

會後，港區人大晤傳媒，全國人大常委李慧琼說，在中央支持下，香港經濟發展取得來之不易的成果，世界格局非常複雜，香港是國家不可分離一部分，承受著外在壓力，但在中央支持及特區政府的團結帶領，經濟穩步增長。

消息指，夏寶龍昨晤港區政協時有提到「不能當裁判員 要下場」，被問到是否來代表政協做得不夠多，晤人大時有否提及相關要求，李慧琼表示，作為人大，一定會成為參與者、推動者、貢獻者，不只監督者和建言者，努力做好推動和促成角色，不認為夏寶龍提出就代表政協不夠努力，從來可以做得更好，特別面對新形勢，需要更加努力去參與，促成經濟發展改善民生。

李慧琼：希望成為推動者、參與者、貢獻者  不只監督者和建言者

李慧琼說，近來香港股票市場相對暢旺，是受惠於中央政府支持，互聯互通不斷深化，去年部份惠港政策；隨着更多新股上市，希望交投量持續穩定，對庫房收入有實質貢獻。她說，不用過分擔心香港財政狀況，比起其他地方財政狀況相對穩健，有中長期挑戰，短期做好股市交投量，增加印花稅稅收已經幫到部份忙。

夏寶龍講話｜馬逢國引述：充分肯定港澳政府工作 倘港股市能持續好對經濟有促進作用

馬逢國指，夏寶龍高度肯定過去一年港區人大各方面工作，包括配合人大工作和支持特區政府。

馬逢國引述，夏寶龍指，「過去最近幾個月香港股票市場相當好，如果能夠持續落下去，都能夠對香港經濟有一定促進作用。」但沒有特別提及北都。

就人大未來開會工作，馬逢國指，夏寶龍希望人大盡心盡力履職，準確貫徹落實一國兩制方針；希望人大能夠全面支持特區政府和行政長官依法施政；希望人大日後能夠，更好支持特區政府在由治及興過程中，發展香港經濟，做好民生工作，有所貢獻和表現。

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