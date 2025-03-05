  • 22°C
香港時間：202535日 (三) 05:23

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

韓國男團︱超人氣K-pop男團TXT VR演唱會　每位入場觀眾將獲多項禮品

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）全新力作《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》。

【英皇戲院 / 韓國男團 / TOMORROW X TOGETHER / TXT】3月21日起，英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）將一連十日獨家上映韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）的全新力作《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》。

觀眾透過VR技術，將能與偶像「零距離」互動，體驗比現場演唱會第一排更近的震撼感受。

韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）全新力作《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》。

韓國男團︱用VR享超近距離視覺感受

《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》採用超高畫質與先進AI技術，將觀眾帶入虛擬與現實交織的演唱會現場。透過VR設備，觀眾可感受到與TXT成員僅5cm的視覺超近距離，無論是偶像的深情對視，還是舞台上的每個細膩動作，都將清晰地呈現眼前。

更讓人興奮的是，這場VR演唱會不只是看—you are part of it！MOA可跟著音樂節奏揮舞虛擬應援棒，與TXT成員同頻共振。歡迎MOA在現場大聲合唱、喊出應援口號，和其他粉絲一起掀熱烈氣氛。

此外，演唱會提供特別設計的互動環節，觀眾可透過選擇心儀成員，解鎖更多專屬鏡頭。「團粉」更可進場5刷，逐一點選不同成員，探索每位偶像的隱藏互動片段。

韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）全新力作《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》。

韓國男團︱可獲多項禮品

每位入場觀眾將獲贈多項禮品，包括：

  • 一張獨家海報（分A、B款）
  • 一張紀念票
  • 一個紀念信封
  • 兩張特別設計的小卡（分A、B款，每款各10張，隨機派發）

活動前5天（A款Deja Vu：3月21日至3月25日）與後5天（B款 Sugar Rush Ride：3月26日至3月30日）贈送的海報和小卡將截然不同。

點擊圖片放大
+2
  • 韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）全新力作《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》。 韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）全新力作《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》。

    • info

    上映日期：3月21日至3月30日（每天8場）
    地點：英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）
    票價：250元（英皇戲院VIP會員尊享9折優惠：港幣225元）
    時長：約70分鐘，含設定與調校器材時間，實際觀影時間約45分鐘
    購票方式：英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）票房、英皇戲院網站及官方APP

    最新影片推介：

    湊得輕鬆啲
    為母則強丨愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我幸福

    🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    MIRROR新歌｜MIRROR新團歌《手印》登場　12子化身美式足球員素顏上陣挑戰演技
    18:13 2025/02/20
    MIRROR新歌｜MIRROR新團歌《手印》登場　12子化身美式足球員素顏上陣挑戰演技
    女團VIVA︱海兒疑空降取代Macy　VIVA成員力保隊友展現團魂
    18:34 2025/02/04
    女團VIVA︱海兒疑空降取代Macy　VIVA成員力保隊友展現團魂
    MIRROR小組歌丨姜濤盧瀚霆呂爵安李駿傑組妹豬組　推出可愛系情歌《Strawberry Love》
    12:06 2024/09/12
    MIRROR小組歌丨姜濤盧瀚霆呂爵安李駿傑組妹豬組　推出可愛系情歌《Strawberry Love》
    女團VIVA︱相見好同住難　Ada與VALC炒大鑊後互訴心中情
    20:10 2025/02/21
    女團VIVA︱相見好同住難　Ada與VALC炒大鑊後互訴心中情
    方大同離世｜薛凱琪痛失摯友方大同　神情憔悴現身北京機場令網民憂心
    18:53 2025/03/04
    方大同離世｜薛凱琪痛失摯友方大同　神情憔悴現身北京機場令網民憂心

    你可能感興趣

    MIRROR新歌｜MIRROR新團歌《手印》登場　12子化身美式足球員素顏上陣挑戰演技
    18:13 2025/02/20
    MIRROR新歌｜MIRROR新團歌《手印》登場　12子化身美式足球員素顏上陣挑戰演技
    女團VIVA︱海兒疑空降取代Macy　VIVA成員力保隊友展現團魂
    18:34 2025/02/04
    女團VIVA︱海兒疑空降取代Macy　VIVA成員力保隊友展現團魂
    MIRROR小組歌丨姜濤盧瀚霆呂爵安李駿傑組妹豬組　推出可愛系情歌《Strawberry Love》
    12:06 2024/09/12
    MIRROR小組歌丨姜濤盧瀚霆呂爵安李駿傑組妹豬組　推出可愛系情歌《Strawberry Love》
    演唱會 歌手 組合 電影院

    香港經濟日報 App

    免費即時新聞

    立即掃描

    搶先下載

    最高瀏覽

    廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
    廁紙推薦2025︱日雜+消委會評測推薦12款高質廁紙　超强吸水力柔軟不易爛
    學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
    學童輕生︱馬鞍山小六男生校內墮樓亡　區內家長：聞者心酸
    按摩危機丨女網紅頸椎不適內地按摩翌日左手無力　入ICU證急性腦梗死
    按摩危機丨女網紅頸椎不適內地按摩翌日左手無力　入ICU證急性腦梗死
    珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
    珍惜生命｜馬鞍山小六男生在校墮樓　送院證實不治
    急症室最長等候時間（03月05日 時間00:05）
    急症室最長等候時間（03月05日 時間00:05）