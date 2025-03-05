韓國男團︱超人氣K-pop男團TXT VR演唱會　每位入場觀眾將獲多項禮品

▲ 韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）全新力作《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》。

【英皇戲院 / 韓國男團 / TOMORROW X TOGETHER / TXT】3月21日起，英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）將一連十日獨家上映韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）的全新力作《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》。

觀眾透過VR技術，將能與偶像「零距離」互動，體驗比現場演唱會第一排更近的震撼感受。

▲ 韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）全新力作《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》。

韓國男團︱用VR享超近距離視覺感受

《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》採用超高畫質與先進AI技術，將觀眾帶入虛擬與現實交織的演唱會現場。透過VR設備，觀眾可感受到與TXT成員僅5cm的視覺超近距離，無論是偶像的深情對視，還是舞台上的每個細膩動作，都將清晰地呈現眼前。

更讓人興奮的是，這場VR演唱會不只是看—you are part of it！MOA可跟著音樂節奏揮舞虛擬應援棒，與TXT成員同頻共振。歡迎MOA在現場大聲合唱、喊出應援口號，和其他粉絲一起掀熱烈氣氛。

此外，演唱會提供特別設計的互動環節，觀眾可透過選擇心儀成員，解鎖更多專屬鏡頭。「團粉」更可進場5刷，逐一點選不同成員，探索每位偶像的隱藏互動片段。

▲ 韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）全新力作《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》。

韓國男團︱可獲多項禮品

每位入場觀眾將獲贈多項禮品，包括：

一張獨家海報（分A、B款）

一張紀念票

一個紀念信封

兩張特別設計的小卡（分A、B款，每款各10張，隨機派發）

活動前5天（A款Deja Vu：3月21日至3月25日）與後5天（B款 Sugar Rush Ride：3月26日至3月30日）贈送的海報和小卡將截然不同。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）全新力作《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》。 ▲ 韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）全新力作《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》。

info

上映日期：3月21日至3月30日（每天8場）

地點：英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）

票價：250元（英皇戲院VIP會員尊享9折優惠：港幣225元）

時長：約70分鐘，含設定與調校器材時間，實際觀影時間約45分鐘

購票方式：英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）票房、英皇戲院網站及官方APP

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