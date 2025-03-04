啟德體育園｜利素夫斯基及冰咸晉級16強　冰咸指啟德體藝館媲美倫敦溫布萊體育館

▲ 世界格蘭披治桌球大獎賽在啟德體育園體藝館舉行，羅淑佩（左二）主持開球賽。（陳靜儀攝）

「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」首次在港舉辦，賽事今日至周日（4至9日）在啟德體藝館舉行，主辦方晚上舉行開幕禮。有選手形容場館設施非常不錯，可媲美倫敦溫布萊體育館。

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桌球大獎賽是啟德體育園本月正式開幕後啟德體育園首項售票的國際賽事，由於屬首圈比賽，加上是平日下午，目測今午只有數百人入場，三面可坐約4,000人的看台相對冷清。

大獎賽首圈比賽採7局4勝制，首場32強賽事，冰咸以4:2勝威廉斯，利索禾斯基亦以4:2勝張安達。

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冰咸：打過最好的場地之一

冰咸指，啟德體藝館是他打過其中一個最好的場地，令他想起曾辦桌球大師賽的倫敦溫布萊體育館。賽事在平日下午舉行，冰咸預期不太多球迷，期望往後幾日會多一點球迷入場，氣氛會更好；如能在幾千名觀眾面前比賽，一定會很棒。

冰咸接受傳媒訪問後，又為10多名球迷簽名和合照。

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利素夫斯基形容在港比賽體驗不錯，賽事是桌球界的重要比賽，世界排名前32名的選手齊聚一堂，期望可以繼續在香港舉辦。他又指，對陣張安達時，戰況一度膠着，其後憑運氣勝出一局，幫助他重新掌控比賽節奏，最後成功晉級。

世界排名第5、敗給冰咸的威廉斯指戰果是意料之內，對只能在港進行一局比賽感到非常可惜。

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「中國二哥」的張安達則指，在英國打比賽時，觀眾跟球手的距離較近，會打擾到球手的表現，指體藝館比賽場與球迷有點距離，減少觀眾對球手的影響。

文化、體育及旅遊局局長羅淑佩於開幕禮致辭時表示，歡迎此項享譽盛名的賽事來到香港，今天對所有人來說都是歷史性時刻。她又指，作為獲「M」品牌認證的體育盛事，大獎賽有極高競技水平，非常激動能夠見證眾多選手齊聚一堂，展現他們的卓越技藝。

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