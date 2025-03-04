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蘋果iPad Air｜Apple 推新iPad Air　配備 M3 芯片重視Apple Intelligence售4,599 元起

港聞

撰文： 梁厉恩

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 56 分鐘前

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熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Apple 推iPad Air，配備 M3芯售4,599 元起。

蘋果(Apple)宣布推出更快、更強大的 iPad Air，全新 iPad Air 配備 M3 芯片，且專為 Apple Intelligence 而設。Apple 的圖像架構首度引進至 iPad Air，配備 M3 晶片的 iPad Air 與配備 M1 的 iPad Air 相比，速度最快可達 2 倍，與配備 A14 仿生晶片的 iPad Air 則最快可達 3.5 倍。

全新 11 吋 iPad Air 售4,599元 起，13 吋則售$6,299元起，教育優惠價分別為4,199元起及5,899元 起。

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配備M3芯片  享用更多AI功能
M3 更快速的神經網絡引擎，讓 iPad Air 用户得以享用更多 iPadOS 的 AI 功能。與 M1 相比，M3 的神經網絡引擎應對 AI 工作的效能表現最快可達 60%。與配備 A 系列晶片的 iPad 型號相比，全新 iPad Air 的優越之處亦包括支援 Apple Intelligence，以及支援包括全新精妙鍵盤與 Apple Pencil Pro 在內的先進配件。

iPad Air 專為 Apple Intelligence 而設，此簡單易用的個人智能系統，可提供實用且相關的智能功能4。「相片」app 的「清除」工具，讓用户輕鬆移除相片中令人分心的元素；「自然語言搜尋」功能，讓用户得以搜尋特定相片，只需簡單描述所要搜尋的內容，即可覓得幾乎任何內容。

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全新精妙鍵盤  售2,099元起
專為 iPad Air 而設的全新精妙鍵盤有更大的內置觸控板，協助用户完成精準度更高且著重細節的工作，以磁力貼合 iPad，智慧型接點無須藍牙即可連接電源和數據；經機械加工的鋁金屬鉸位，則配備 USB-C 充電接口。全新 14 鍵功能鍵列，方便用户輕鬆取用各種功能，如調校螢幕亮度或音量等。全新精妙鍵盤11 吋型號售2,099元起，13 吋型號售$2,299元起。
 

人工智能 科技產品 Apple Pencil 芯片 iPad Apple

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