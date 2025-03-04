蘋果iPad Air｜Apple 推新iPad Air　配備 M3 芯片重視Apple Intelligence售4,599 元起

▲ Apple 推iPad Air，配備 M3芯售4,599 元起。

蘋果(Apple)宣布推出更快、更強大的 iPad Air，全新 iPad Air 配備 M3 芯片，且專為 Apple Intelligence 而設。Apple 的圖像架構首度引進至 iPad Air，配備 M3 晶片的 iPad Air 與配備 M1 的 iPad Air 相比，速度最快可達 2 倍，與配備 A14 仿生晶片的 iPad Air 則最快可達 3.5 倍。



全新 11 吋 iPad Air 售4,599元 起，13 吋則售$6,299元起，教育優惠價分別為4,199元起及5,899元 起。

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配備M3芯片 享用更多AI功能

M3 更快速的神經網絡引擎，讓 iPad Air 用户得以享用更多 iPadOS 的 AI 功能。與 M1 相比，M3 的神經網絡引擎應對 AI 工作的效能表現最快可達 60%。與配備 A 系列晶片的 iPad 型號相比，全新 iPad Air 的優越之處亦包括支援 Apple Intelligence，以及支援包括全新精妙鍵盤與 Apple Pencil Pro 在內的先進配件。



iPad Air 專為 Apple Intelligence 而設，此簡單易用的個人智能系統，可提供實用且相關的智能功能4。「相片」app 的「清除」工具，讓用户輕鬆移除相片中令人分心的元素；「自然語言搜尋」功能，讓用户得以搜尋特定相片，只需簡單描述所要搜尋的內容，即可覓得幾乎任何內容。

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全新精妙鍵盤 售2,099元起

專為 iPad Air 而設的全新精妙鍵盤有更大的內置觸控板，協助用户完成精準度更高且著重細節的工作，以磁力貼合 iPad，智慧型接點無須藍牙即可連接電源和數據；經機械加工的鋁金屬鉸位，則配備 USB-C 充電接口。全新 14 鍵功能鍵列，方便用户輕鬆取用各種功能，如調校螢幕亮度或音量等。全新精妙鍵盤11 吋型號售2,099元起，13 吋型號售$2,299元起。

