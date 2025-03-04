桌球大獎賽｜卓林普：現場球迷熱情支持　透露有球手有意來港發展

▲ 世界格蘭披治桌球大獎賽在啟德體育園體藝館舉行，卓林普參賽。（陳靜儀攝）

世界格蘭披治桌球大獎賽，早前透過優才計劃正式成為香港居民的「世一」卓林普晚上以4:2力挫韋爾遜。大獎賽是卓林普在港進行的首場比賽，他指啟德體藝館對桌球比賽來說是非常好的場地，期望隨著比賽推進能夠吸引更多球迷，讓每場比賽的觀眾席都坐滿。

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期望場館內溫度控制會更好

卓林普表示，感受到現場球迷的熱情支持，同時感覺壓力很大。比賽剛開始有點困難，但後來表現得不錯。他希望在未來數日的賽事能夠更加放鬆、適應現場觀眾的氣氛，發揮最佳水準。他又提到，香港近日濕度高，發球速度較平時慢，期望場館內的溫度控制會更好。

主辦方周日（3日）為球手準備歡迎儀式遊覽維港，卓林普指，過去一年大部分時間都待在香港，對他來說已經像家一樣（it’s a bit more like home），不過對於首次來香港的選手來說，這次的行程讓他們有機會欣賞維港、太平山等香港的標誌性景點，很多人都很享受這些體驗。

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他透露，有桌球手對來香港發展很感興趣，未來會有更多選手來這裡。又指他認識的每一位選手，來到香港之後都很喜歡這座城市，對這座城市的繁華與活力感到驚艷。他認為香港對球手來說都有很大的吸引力，很開心能夠每年來比賽。

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