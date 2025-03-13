尖子透視｜小二來港不懂粵語兼26個英文字　堅毅女生入辯論隊磨練從包尾考上頭3名

▲ 中文大學會計系學生黃靜雯於小二來港，當時不懂粵語兼26個英文字，後來自薦加入辯論隊磨練粵語，更從包尾考上頭3名！

【寧波第二中學/駿步人生奬學金/自強不息/正能量】香港家長熱衷幫小朋友「贏在起跑線」，不過，就算命中注定要輸在起跑線又如何？中大會計系學生黃靜雯，小學二年級隨家人來港，當年連26個英文字母都不懂，對廣東話和繁體字更是零認識，她卻自薦加入學校粵語辯論隊磨練廣東話。她在逆境中展現出來的毅力和正能量，為她贏得賽馬會奬學金，全額資助完成四年大學課程。

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粵語辯論隊成員、中學學生會主席、電台青年論政節目的客席主持人……這些履歷，很難想像是來自一位十年前才新來港、當時對廣東話一竅不通的女生。來自觀塘寧波第二中學的黃靜雯，二年級時隨母親和弟弟由潮州普寧移居香港，與父親團聚。靜雯表示，爸爸返工早出晚歸，媽媽又要照顧因身體問題入讀特殊學校的弟弟，就算當時人生路不熟，語言又不通，但學業和生活上的問題，年紀輕輕的她都要自行解決。

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沒法改變環境 就努力適應環境

「你沒有辦法改變環境，就要努力適應環境！」靜雯自帶金句上學，在二年級下學期向老師自薦參加粵語辯論隊，反覆練習如何在指定時間內清晰發音和表達自己的觀點，廣東話因此在一年間突飛猛進，可以跟同學和老師無障礙交流。到了小學四年級，她兩文三語的能力和其他成績漸漸追上，由考「包尾」升上全級頭二十名。到中學進一步發力，一直在全級頭三名位置，並開始積極投入社會服務和領䄂訓練活動。

有別於傳統只奬「叻仔」的奬學金，賽馬會於2023年新增「駿步人生奬學金」，表彰面對生活逆境或挑戰時仍然自強不息的學生，支持他們在香港就讀本科課程。靜雯經校長推薦，成為寧波第二中學創校38年以來，首位獲此奬學金的學生，獲學費和生活費全額資助，完成香港中文大學四年制專業會計學課程。

寧波二中首名學生奪「駿步人生奬學金」

寧波第二中學校長梁超然表示，由中四開始認識靜雯，對她主動和樂觀的個性印象深刻：「可能因為成長背景，她特別珍惜學習機會，總會主動爭取。她擔任學生會主席時，在籌備活動過程中面對同學批評，但很快便能平復心情，這種正能量，不止小朋友，大人也應該學。」

梁校長補充，學校以取錄基層學生為主，家庭資源較匱乏，因此學校會提供不同課外活動，又設中、英、數「奮進班」，放學後支援有需要的學生，引導學生發展才華和興趣，並在學術上補底，希望裝備沒有贏在起跑線、遲發力的學生，都可以後來居上。

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