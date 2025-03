方大同離世︱方大同徒弟孔藝弦王詩安發文悼念　憶恩師生前暴瘦吐露遺願

▲ 方大同徒弟孔藝弦、王詩安發文悼念恩師。

【方大同 / 音樂才子 / 方大同徒弟 / 賦音樂 / 孔藝弦 / 王詩安】音樂才子方大同在2月21日病逝,終年41歲。他所創立的「賦音樂」在3月1日公布方大同離世此不幸消息,他的告別式亦於當日在雲南舉行。

方大同生前兩位女徒弟孔藝弦和王詩安均指,恩師一直愛護有加,經常帶住她們齊開騷。方大同病逝後,兩人亦分別表達對不捨同思念,字裡行間流露著無盡的不捨。

▲ 方大同女徒弟。

方大同離世︱孔藝弦長文念恩師

當中孔藝弦在社交平台以發一條「給方大同最後一封信」為題的長文,回憶去年年底最後一次與方大同見面的情景:「那天你平靜地訴說著你經歷的最艱難時刻,讓我始料未及的揪心。原本就消瘦的你又瘦了一大圈,好在那時已經熬了過來。你說你仍在積極治療並逐步恢復中。我想你是怕大家擔心,才在熬過最艱難的時刻後才和我們分享你的近況。」

她續回憶,與方大同見面時談起許多80、90後的歌迷聽了他的新歌感動落淚,而閉關幾年的方大同也多了不少00後、10後的新歌迷,他當時微笑表示:「希望可以痊癒以後,再辦演唱會去見見他們,去見所有的新老歌迷。」

那時方大同雖然消瘦憔悴,但仍積極治療並逐步恢復中,讓人以為他終會重拾健康、再度復出,可是孔藝弦卻沒想到,那此卻是師徒的最後一面。

方大同離世︱作品永留樂迷心中

在孔藝弦心目中,方大同不僅是亦師亦友的老闆、學生時代的音樂榜樣、恩重如山的伯樂,也是多年來支撐著她不斷進步的精神支柱,坦言:「都說和自己的偶像一起工作會濾鏡破碎,可是這世上,仍有如此這般美好而溫暖、謙遜而溫和、純粹又可愛的靈魂。而現在,我永遠失去了這個特別的人⋯⋯」

信中也透露,她在2021年已離開「賦音樂」,當時以為因疫情令公司「撐唔住」,但方大同仍以「But I'm proud of what we've accomplished」安慰孔藝弦。直到很久以後,她才得知當時的方大同患病。

離開「賦音樂」後,孔藝弦因對未來感到迷惘焦慮,而遲遲未能與方大同聯繫,無奈如今天人永隔,最後她寫道:「我想Soulboy不會真正離開我們的世界,你只是變成了小小的碎片住進了我們的靈魂裡,春風一吹,就會想起。」

方大同離世︱ 王詩安心疼方媽

另一位女徒弟王詩安在恩師病逝消息傳出當日,在社交平台以黑底白字寫下「I love you always and forever」表達不捨之情。

王詩安之後再在社交平台上載一張由機艙內望向窗外的相片,寫道「去看你」,似乎是出發往雲南方大同告別式。在3月3日,她再上載一張藍天白雲相片,並寫下「好心疼方媽」。

