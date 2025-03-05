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方大同離世︱方大同徒弟孔藝弦王詩安發文悼念　憶恩師生前暴瘦吐露遺願

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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方大同徒弟孔藝弦、王詩安發文悼念恩師。

【方大同 / 音樂才子 / 方大同徒弟 / 賦音樂 / 孔藝弦 / 王詩安】音樂才子方大同在2月21日病逝，終年41歲。他所創立的「賦音樂」在3月1日公布方大同離世此不幸消息，他的告別式亦於當日在雲南舉行。

方大同生前兩位女徒弟孔藝弦王詩安均指，恩師一直愛護有加，經常帶住她們齊開騷。方大同病逝後，兩人亦分別表達對不捨同思念，字裡行間流露著無盡的不捨。

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方大同女徒弟。

方大同離世︱孔藝弦長文念恩師  

當中孔藝弦在社交平台以發一條「給方大同最後一封信」為題的長文，回憶去年年底最後一次與方大同見面的情景：「那天你平靜地訴說著你經歷的最艱難時刻，讓我始料未及的揪心。原本就消瘦的你又瘦了一大圈，好在那時已經熬了過來。你說你仍在積極治療並逐步恢復中。我想你是怕大家擔心，才在熬過最艱難的時刻後才和我們分享你的近況。」

她續回憶，與方大同見面時談起許多80、90後的歌迷聽了他的新歌感動落淚，而閉關幾年的方大同也多了不少00後、10後的新歌迷，他當時微笑表示：「希望可以痊癒以後，再辦演唱會去見見他們，去見所有的新老歌迷。」

那時方大同雖然消瘦憔悴，但仍積極治療並逐步恢復中，讓人以為他終會重拾健康、再度復出，可是孔藝弦卻沒想到，那此卻是師徒的最後一面。

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方大同離世︱作品永留樂迷心中

在孔藝弦心目中，方大同不僅是亦師亦友的老闆、學生時代的音樂榜樣、恩重如山的伯樂，也是多年來支撐著她不斷進步的精神支柱，坦言：「都說和自己的偶像一起工作會濾鏡破碎，可是這世上，仍有如此這般美好而溫暖、謙遜而溫和、純粹又可愛的靈魂。而現在，我永遠失去了這個特別的人⋯⋯」

信中也透露，她在2021年已離開「賦音樂」，當時以為因疫情令公司「撐唔住」，但方大同仍以「But I'm proud of what we've accomplished」安慰孔藝弦。直到很久以後，她才得知當時的方大同患病。

離開「賦音樂」後，孔藝弦因對未來感到迷惘焦慮，而遲遲未能與方大同聯繫，無奈如今天人永隔，最後她寫道：「我想Soulboy不會真正離開我們的世界，你只是變成了小小的碎片住進了我們的靈魂裡，春風一吹，就會想起。」

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方大同離世︱ 王詩安心疼方媽

另一位女徒弟王詩安在恩師病逝消息傳出當日，在社交平台以黑底白字寫下「I love you always and forever」表達不捨之情。

王詩安之後再在社交平台上載一張由機艙內望向窗外的相片，寫道「去看你」，似乎是出發往雲南方大同告別式。在3月3日，她再上載一張藍天白雲相片，並寫下「好心疼方媽」。

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