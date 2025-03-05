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結業潮｜日系家品店JP LIVING STYLE半年執3間　德福店結業清貨低至半價最平$10起

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 的士車隊 回南天 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

日系家品店JP LIVING STYLE半年執3間，德福店結業清貨低至半價，最平$10起。

【結業潮/JP LIVING STYLE/日式百貨/日系家品/德福廣場】經濟不景，每日都有店鋪結業或即將結業的消息，今次就輪到去年連執兩間分店的「日系生活JP LIVING STYLE」，其九龍灣德福店亦宣佈結業，全店半價清貨，喜歡日本製造家品的街坊不妨趁結業優惠入貨。

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結業優惠｜JP LIVING STYLE德福店結業

「日系生活JP LIVING STYLE」連鎖家品店號稱全日本製家庭生活用品專門店，銅鑼灣和將軍澳分店分別於去年8月和9月結業。九龍灣德福店早前亦貼上「Closing sale」，全店最低半價優惠促銷，日本製碗碟、筷子、卡通文具和水杯、家品和牀上用品等，最平20元起！部分小飾物精品更低至10元；另外正價貨品4件有8折、精選瓦碗碟則5件半價等。喜歡日本卡通周邊產品和大熱Chiikawa和mofusand的朋友應能收穫滿滿！

即㩒入下圖，睇下有邊款啱心水。先睇碗碟、水杯、酒杯和暖水壺等：

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可愛的日本動漫和迪士尼卡通人物產品：

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當然少不了人氣Chiikawa產品：

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結業優惠｜全港暫剩4分店 主打日本直製家品

「日系生活」2021年起在香港開設實體店，根據其官方網頁，其宗旨是「至貼地嘅價錢, 至高嘅生活品質」，指店鋪致力在日本各地搜羅優質生活用品，全部貨品由日本直接空運到港。店內不少家品如文具、水杯、水壺和碗碟等都秉持日貨精緻可愛的特色，是不少人選擇小禮物時必逛之地。

官網顯示，除去德福店，全港日系生活JP LIVING STYLE僅餘3間，分別位於荃灣如心廣場、沙田新城市廣場、元朗形點1期，另在啟德體育園零售館2期開設JP LIVING Express。

廚房、浴室、床上用品也有優惠：

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最啱學生心水的可愛精品文具、賀卡、貼紙（有Chiikawa和mofusand）和小手作包等：

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結業優惠｜買滿指定金額最多減$100

此外，各分店現正進行春季促銷，折實後買滿$500再減$100、買滿$300再減$50。大家行過不妨入去逛逛，日本製家品的質素畢竟有口皆碑。

更多優惠資訊：

百佳優惠2025｜百佳超市派逾$300優惠券　3月優惠一覽網購最多減$35　

MUJI減價優惠｜無印良品周年祭低至半價　 服飾/行李箱/家電/廚具/食品$10起

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