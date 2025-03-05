遊日注意丨京都大學教授警告3大天災恐襲日本　東京料成地震重災區大型天災恐波及3000萬人

【南海海槽/日本地震/日本天災】香港天文台早前曾發表網誌指南海海槽地震機率上升至82%，而近日有日媒報導亦引述一位京都大學學者新著作指日本未來或有三大重大災害即將發生，民眾因此需要小心防範。

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日本新聞網站Diamond Online近日引述了由京都大學名譽教授鎌田浩毅所寫的著作《成人地球科學教室》中，日本民眾應防範三大天災，並根據災害的規模、頻率及影響列出優先次序，包括富士山噴發、首都直下型地震及百年一遇的南海海槽地震。

第三位: 富士山噴發

鎌田表示由於富士山已休眠300年，如果將積累的岩漿全數釋放，勢必會造成重大災害，又指富士山處於隨時可能噴發的狀態。他又指富士山自2200年前起就未從山頂火口噴發，因此推測下次噴發可能會在山腹。若在靜岡縣側開口並釋放大量熔岩，可能會吞沒新幹線沿線和高速公路。火山灰也會導致首都圈生活基礎設施癱瘓，總損失預計達2兆5000億日圓，約3000萬人將受到影響。

第二位: 首都直下型地震

「首都直下地震」指的是在東京、千葉、埼玉等地區發生的芮氏規模7.0強震，鎌田指「首都直下地震」30年內的發生率高達70%，估計地震震央會是靠近東京灣的隅田川下游或中央區的月島，而且一旦發生災情將相當慘重。

除此之外，鎌田又指由於東京房屋非常密集，因此擔心地震一旦發生，會觸發強大火災致「火龍捲」發生。另外，他亦憂心首都的基建如橋樑及多幢建築物是否可承受強震的劇烈搖晃。

第一位:南海海槽地震

南海海槽由靜岡縣延伸至紀伊半島、四國、九州近海，這個區域大概每百年就會發生一次強震。鎌田認為最可能發生南海海槽巨大地震的時間點，在2035年的前後5年，也就是2030年代。



鎌田表示，南海海槽巨大地震包括3個位置，分別是靜岡外海的東海地震、名古屋外海的東南海地震、四國外海的南海地震。只要其中一區發生大地震，就可能牽動其他區域。舉例來說，1854年的安政南海地震發生時，在東南海地震發生後，相隔32小時就發生南海地震。因此南海地震一旦發生，預計會造成大量死傷。目前估計死亡人數將達32萬人，總損失高達220兆日圓。

鎌田又呼籲由於地震越來越頻繁，民眾千萬不可掉以輕心，平時就該做好固定家具、儲備食物、水、藥品等物資的準備。他也建議要購屋的人，最好選擇配備發電機和緊急供水系統的住宅。他指出，如果每個人都能為天災做好準備，當發生重大災害，保住寶貴性命和維持正常生活的機率也會提高。

4地區出現大地震先兆

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，曾在東京大學、京都大學研究地震預測的專家佃為成指出，地震活動頻繁的地區，如果某段時間內地震次數銳減，出現「靜穩化」現象便需小心，因為「靜穩化」往往視是大規模地震的先兆，如日本的新潟縣就有此現象。新潟過去曾發生如1995年規模7.3阪神大地震，因此專家指2025年仍須高度關注。

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日本地震丨南海海槽8級地震機率達8成 專家籲5地區勿前往

根據日本政府過去研究，由於南海海槽沿線，過去平均每100到150年，就會發生一次規模8到9級的強震，台灣前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋預計未來30年，南海海槽有7到8成的機率，發生規模8級以上的地震。而強震所引發的海嘯，有4個地區可能會在5分鐘內就出現，另一個地區則會在19分鐘就發生。

即睇日本地震5高危地方:

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本港天文台亦分析南海海槽地震會對香港造成的影響，不排除有4大因素引發香港海嘯，最快6小時抵港，著市民採取預防措施。

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