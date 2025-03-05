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啟德桌球賽︱首日賽事未打完趕觀眾離場　大會提出補償急補鑊：深表歉意

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撰文： 王月明

發布時間： 8 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」首日出現賽事未完便趕觀眾走風波。

【世界格蘭披治桌球大獎賽 / 啟德體育園 / 啟德體藝館】「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」在昨晚（3月4日）在啟德體藝館展開，也是該賽事首次在港舉辦，文化體育及旅遊局局長羅淑佩當晚亦有現身「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」開球禮。

羅淑佩昨晚致辭時稱，歡迎此項享譽盛名的賽事來到香港，更指作為獲「M」品牌認證的體育盛事，大獎賽有極高競技水平，非常激動能夠見證眾多選手齊聚一堂，展現他們的卓越技藝。

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世界格蘭披治桌球大獎賽在啟德體育園體藝館舉行，羅淑佩（左二）主持開球賽。（陳靜儀攝）

世界桌球大獎賽︱未完場趕球迷出場

可是「盛事」變「出事」，昨晚竟發生要求觀眾未完場便要提早離場的風波。事因昨晚由前「世一」及4屆世界賽冠軍希堅斯對卡達時，前者打足7局險勝4：3，最終比賽時間長達4小時，由此令尾場兩名國家隊球手吳宜澤對龐俊旭要晚上11時才開賽，另外「世二」基倫威爾遜對些特的比賽亦未完成。

約在晚上11時多，比賽場地熒幕卻顯示要「清場」，寫道：「由於場地使用限制，觀眾需於午夜前離開場館。本局完結後，請所有工作人員按指示直接離開會場。請大家留意各交通工具的尾班車時間，對大家造成不便我們深感抱歉，希望再次與你們見面，晚安。」最終球手「閉門作賽」，令被趕走球迷十分不滿。

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世界桌球大獎賽︱大會提出補償

在今早（3月5日），大會賽事組委會今早發聲明表示歉意，指事情發生後與場地積極溝通，以確保今日至下周日場賽事的入場觀眾可在賽事完結後才離場，同時提出補償方法。賽事組委會聲明如下：

有關「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」三月四日晚一號枱尾場賽事，有觀眾在賽事未完結前，被要求提早離場，因此未能看完比賽。賽事組委會對此深表歉意。

事情發生後，賽事組委會與場地進行了積極的溝通，確保三月五日至九日晚場賽事的入場觀眾可以在賽事完結後才離場。賽事組委會建議觀眾因應到場觀賞賽事的時間，提早規劃相應的行程和交通安排。

對於首日賽事為部分觀眾帶來的不愉快經歷，賽事組委會的補償方案如下：持3月4日晚上7 點半1號枱觀眾，可以於3月5及6日早上十點半至晚上八點憑票尾到G門對面的賽事紀念品售賣點，兌換3月5及6日任何場次同等票價的可售門票。可兌換的門票，需視乎供應情況而定。

主辦回覆，截至今日（5日）下午四時，賽事組委會共接獲30位觀眾查詢，合共涉及51張門票，當中4名觀眾已即場領取門票，其餘觀眾將獲安排陸續領取今日或明日賽事的門票。

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