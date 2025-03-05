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結業潮｜新田圍唯一百佳結業街坊絶望求續租 10日後結局峰迴路轉

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

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居民安樂晒！

【百佳超市/結業潮】沙田新田圍邨唯一超級市場百佳於2月17日宣布結業，營業至3月6日。作為邨內唯一的超市，百佳的離場對民生造成重大影響，街坊絶望聯署欲求續租， 10日後結局竟峰迴路轉。

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結業潮｜屋邨位於山上交通不便

早前，新田圍邨的百佳於2月17日在店外張貼通告，正式宣布將於3月6日結束營業，並建議顧客可前往鄰近的新翠邨分店購物。然而，新田圍邨位於山上，交通不便，居民擔心未來需要長途跋涉才能購買糧油雜貨。

有居民表示，「百佳是邨內唯一的超市，結業後我們只能走到其他屋邨購物，對於長者來說，這幾乎是不可能完成的任務。」更有網民感慨，「40幾年，由我小學到而家，終於要退場」，並擔憂「以後買米要行71級樓梯」。

結業潮｜邨內唯一超市結業影響民生

新田圍邨地理位置偏僻，邨內僅有1間百佳超市和1間7-11便利店。百佳結業後，居民將面臨購物不便的問題，尤其是長者和行動不便的居民。有居民直言，「莫非要老人家行71級樓梯，只為買包米？」更有網民批評建議到附近屋邨購物的言論，指「新田圍咁偏僻，又完全冇LIFT搭，行71級樓梯根本不合理」。

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結業潮｜區議員發起聯署行動

面對居民的擔憂，沙田區議員、工聯會陳善明積極介入，多次聯絡商場業主了解情況，並發起聯署行動，收集街坊簽名，希望能約見業主，保障居民的日用品供應。陳善明在其社交平台發文表示，「善明會密切跟進，如有最新消息，盡快向大家匯報。」

然而，部分居民對聯署行動的成效表示懷疑。有居民指出，「問題係領展係私人機構，就算人哋肯減租，你都要百佳繼續租先得架，你關注有咩用？」

結業潮｜百佳暫緩結業

2月28日，陳善明在其社交網更新消息，指新田圍邨百佳超級市場將繼續營業；百佳門外亦將原本結業告示換上新通告「新田圍百佳會繼續為大家服務！感謝各位街坊一直以來的支持！我們會繼續在這裡為大家提新鮮優質材和日用品讓你享受『百種方便，佳品超值』的購物體驗！期待繼續見到你！」將結業暫緩，繼續為街坊服務。

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