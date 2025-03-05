日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】

▲ 日本富士山一旦爆發，恐5億噸火山灰籠罩東京，根據史載，爆發前有1個徵兆。

【日本地震/日本火山爆發/富士山爆發預言2025】富士山是日本的標誌，也是東京必遊景點之一。或者很多人都知道富士山是一座休眠的活火山，近來有關日本即將發生大地震及引發海嘯的「預言」甚囂塵上，網絡上也多了相關資訊，以下綜合地震與火山活動的關係，以及富士山爆發前有何徵兆。

最新影片推介：

富士山爆發預言｜上月富士五湖地區地震惹恐慌

上月20日日本山梨縣東部發生一場黎克特制4.6級地震，位於山梨縣東部的富士五湖地區。由於震央與富士山十分接近，不少人都擔憂這次地震是否富士山爆發的前兆，「富士山噴火」等關鍵詞迅速登上社群平台X的熱搜，網民紛紛討論是否應該做好火山爆發的準備。

不過，根據日本傳媒報道，暫未有跡象顯示此次地震與富士山的火山活動有直接關聯；日本氣象廳的資料也顯示，富士五湖一帶每年都有地震發生，民眾不必過度恐慌。當局亦有持續監測地震及火山活動，呼籲公眾留意官方資訊，不信謠、不傳謠。

▲ 富士山是日本的象徵，是一座休眠逾300年的活火山。

休眠逾300年的富士山是否即將甦醒？究竟富士山爆發前會有什麼徵兆？若富士山真的爆發，臨近地區如東京又會受到什麼影響？

日本地震預言｜若富士山再爆發 火山灰2小時內蓋東京

根據日本官方的模擬，若富士山真噴發，恐讓大量熔岩（高達攝氏千度）流進東京市區；火山灰將在2小時內抵達東京，灰塵將覆蓋整個城市，會讓民眾眼睛喉嚨奇癢無比；估計5億噸的火山灰也將讓日本機能大癱瘓——包括覆蓋電線造成大停電、影響電訊基建而令手機及網絡斷網；若大量火山灰飄到自來水廠，供水無法淨化下或將斷水；另外，鐵軌及機場跑道若被火山灰入侵，電車和飛機將全面停駛。屆時火山灰造成外出能見度超低，開車無疑是「玩命」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

富士山爆發預言｜傳媒總結火山爆發6大潛在影響

綜合傳媒報道，日本專家和日媒警告，火山爆發可能帶來6大潛在影響：

1. 道路

若火山灰堆積超過1毫米，汽車行駛速度約為每小時30公里；若堆積超過5厘米，速度將降至每小時10公里；若堆積超過10厘米，則無法行駛。

2. 鐵路

若鐵軌上堆積0.5毫米的火山灰，服務就會停止，且存在操作系統中斷的風險。例如櫻島火山是持續活躍火山，鹿兒島市和周邊地區的鐵路服務經常受火山灰影響而停駛。

點擊下圖睇更多火山爆發潛在影響詳情：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

富士山爆發預言｜日本氣象廳擬制定降灰警報

為防範火山灰帶來重大災害，2025年2月12日，日本氣象廳舉行學術檢討會，考慮在日常新增如大雨警報一樣的「火山灰警報」（降灰警報），以提高民眾緊警覺，以及建議民眾注意提前防範，例如儲備食物和水，以及防塵口罩；如佩戴隱形眼鏡則需準備眼鏡等。

世界上約有1,500座活火山，而其中約10%在日本，令日本成為著名的「火山大國」。綜合日媒《NNN》、NTV等報道，日本目前頻繁活動的活火山多達111座。

資料顯示，富士山對上一次爆發是在1707年12月16日，史稱「寶永大噴發」，火山噴發持續了 16日。該次火山活動在富士山東南斜面形成3個噴發口，最大的被稱為寶永山。整整16日的噴發期內，大量火山灰噴出，甚至飄落至約100公里外的江戶（即今東京），影響氣候，導致農作物失收，糧食短缺間接造成數萬人死亡。富士山的登山道也因而出現變遷。

▼ 點擊圖片放大

富士山爆發預言｜上次爆發318年前 大噴發前1徵兆

根據當時（江戶時代）一位日本駿河國（今靜岡縣）須山村的富士山信仰登山的嚮導土屋伊太夫所撰的《土屋伊太夫噴火事情書》所載，當年富士山噴發前的49日（即1707年10月28日），發生了高達8.6級的寶永大地震；其後富士山持續發生多次強烈地震，一日內便有10至20次，較小的震更加無法計算。

按上書記載，「寶永大噴發」前一日（1707年12月15日），地震頻率急劇上升，於下午4時到6時間有7到8次的強烈地震；到了夜晚頻率「幾乎無法計算的次數」。爆發當日凌晨，地震變得極為劇烈，富士山發出轟鳴聲，聲勢驚人，「山似乎要崩塌」，「地震的轟鳴使人民心膽俱寒」。巨響後天空驟然變暗，黑雲翻騰；接著大量火石從天而降，部分火石落在地上碎裂，火焰從中冒出；落在推積茅草上，茅草瞬間便被燒盡，也有村屋被燒毀；房間瞬間崩塌，人們東奔西逃，紛紛用草席環或篩子遮擋。大噴發直至翌日清晨才有所緩和，但及後爆發卻再度加劇。

上述記載令火山學家小山真人教授認為該些發生於寶永大地震後的地震並非餘震，而很可能是富士山下方岩漿運動所導致的「火山性地震」。因根據土屋伊太夫的記載，那些震感主要於「富士山中」發生，山麓地區並不明顯。

富士山爆發預言｜若香港出現海嘯 網民1人1個最安全避難所

日本預言漫畫《我所看見的未來》再次備受關注，漫畫中預言今年7月初日本將發生毀滅級大地震和海嘯，更有可能會波及香港和台灣！香港天文台日前發表網誌，指南海海槽地震機率上升至82%，可能引發10米海嘯，最快6小時後抵港。日前有港人於討論區以「一人一個海嘯殺到香港最安全避難所」為題發文，分析香港最安全的避難場所！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

延伸閱讀：日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港 網民1人1個最安全避難所 呢個位置最估唔到

富士山爆發預言｜同場加映：如何防範火山災害

NHK World Japan網站設有多語言，包括中文的日本生活資訊，其中便包括「如何防範火山災害」。網頁資料顯示，當火山活動趨於活躍時，日本氣象廳會在發布「火山噴發警報」的同時，發布「火山爆發噴發等級」。「火山噴發警戒等級」根據火山活動的強度和影響範圍，設定1至5共5個等級，例如「3級」為限制進山、「5級」則因很快會對居住地區造成嚴重災害，建議居民撤離。上述資訊亦有介紹如何獲知風險，以及不幸遇到火山爆發時應怎樣做等。

富士山爆發預言｜同場加映：遊日必備JapanTransit手機App

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

相關報道：

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個 2025恐發生超級地震波及香港？

2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震 印度神童7大預言：或會種族滅絕

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】