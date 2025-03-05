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逆子毆父︱王大陸曾為戀大10歲上海美女　情緒失控揪父衣領單挑

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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王大陸曾為戀大10歲上海美女，情緒失控揪父衣領單挑。

【王大陸/台灣/藝人】33歲的台灣男星王大陸日前因涉嫌偽造醫療文件，逃避服兵役，同時再被爆出去年透過友人，找黑道毆打他人而被控教唆傷害等罪名。據媒體報道，王本身性格暴躁，10多年前戀上大10歲的上海美女，但姐弟戀不被父親接受，王竟抓住父親衣領，聲稱要跟對方單挑（打架），其母當時更嚇得大哭。

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王大陸被控︱被控教唆傷害罪交500萬新台幣擔保

2015年憑電影《我的少女時代》一夜成名的台灣男星王大陸，為逃避服兵役，日前涉嫌偽造不實的醫療文件被當局調查，不過綜合台灣媒體報道，當局在調查期間，卻意外被發現王去年乘車時跟司機發生，其後透過富二代友人找來黑道痛毆司機，手法十分慘不忍睹。

王大陸今日（5日）凌晨被控以教唆傷害、非公務機關非法利用個人資料等罪名，被裁定需交付擔保費500萬新台幣（即港幣118萬元），及於3月13日依照有關的時間、地點報到服兵役。

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王大陸被控︱為女友跟父親吵翻單挑

綜合媒體指出，王天性衝動，過去不時被爆出情緒失控事件，包括2011年，當時只有20歲的他，戀上比他大10年的上海美女刑珮宸，不過姐弟戀不被古董收藏家的父親王台慶接受，父子因而發生激烈爭執。有指王大陸更抓住父親衣領，稱要到台灣國父紀念館前單挑打架，旁邊的王媽媽見狀，嚇得慌張大哭，惟王這段戀情僅維持3年便結束。

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其他報道內容：

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