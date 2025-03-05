遊日注意｜港人熱門旅遊區出現！日本新型搶劫手法曝光　賊人刻意製造「1種意外」劫財兼傷人

【搶劫／日本／頸部骨折】最近日本出現了一種新式搶劫手法。大阪一名56歲男子在上班途中，遭到不明人士從背後飛踢，導致他重傷倒地。賊人在行兇後竟還假裝關心受害者，趁機搶走了他的財物，令不少日本民眾感到震驚！

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遊日注意｜傷者頸部骨折 賊人「扮關心」偷財物

綜合日本媒體報道，事件發生在周日（2日）大阪府高槻市的街道上，一名56歲上班族男性在早上7點左右被人從背後飛踢，導致他頸部骨折，重傷倒地。當地警方在接到報案後迅速趕到現場，受害者表示自己倒地後，一名男子前來關心詢問：「你還好嗎？」隨後便離開了。不久後，該男子竟然折返回來，搶走了受害者的公事包逃跑。

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受害者送往醫院檢查後，發現不僅全身疼痛，還造成了頸部骨折及蛛網膜下腔出血等重傷，所幸沒有生命危險。警方目前正在調閱附近的閉路電視畫面，並尋找目擊證人。根據受害者的描述，嫌疑人是一名中等身材的短髮男性，作案時身穿黑色衣物和褲子。

同場加映｜頭傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

部份傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會持續某些後遺症狀，部份症狀會於數月內自動消失，但部份傷者症狀可能持續較久，一般分為以下6大症狀：

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