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移居英國｜移英港男大呻想回流香港　力數2大問題：好絕望

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撰文： 王月明

發布時間： 3 小時前

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移英港男大呻想回流香港，力數2大問題：好絕望！

【移民 / 英國 / 學業】移民他國並非人人都能很好適應。近日，有移居英國的港男在連登討論區發帖，指原本打算申請入籍成為英國公民，但在英國生活遇2大問題，想要回流香港，直指自己「好絕望」，遂發帖向網民詢問意見。

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移居英國｜港男細數2大問題想回流

樓主以「想回流香港」為題發帖，指自己目前在英國讀大學2年紀，因為英文底子差，形容「追唔到英國個standard」，「我份essay睇一份Source都睇咗個幾鐘」，成績自然有些跟不上，「真係勉強second lower」；大學1年級時「成績就56%」。

移居英國的港男因語言問題考慮回流香港。（資料圖片）

樓主又指他修讀歷史政治學科時，「有時primary sources啲中文真係好難」；學業問題加之在英國生活有些水土不服，樓主目前已透過非聯招報讀香港浸會大學，希望可以入讀大學3年級，但受其上年的成績影響，可能要重讀1年級，樓主認為有要浪費來年2年時間，十分糾結。

樓主補充稱，原打算在英國完成學業後「當BNO移民」，成為英國公民後回香港教書，但如今憂慮成績太差可能會對後續求職有影響。

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移居英國｜網民勸其直面語言問題

此事引起網民熱議，有人贊成樓主回流香港，「唔中意咪走，申利同你情況一樣」、「英國愈來愈差，物價愈來愈高，工資又低，真係無留在英國價值」。

亦有人認為樓主應該直面問題並解決，回港未必「輕鬆」，「如果英國都辛苦，返來香港應該讀唔到」、「因為英文唔好而想回流，都幾肯定他朝你會再後悔，後悔依家無努力面對語言問題，香港夠用英文啦，你可以避得去邊？」、「人生本來就好多困難，你咪避囉，反正係你自己嘅人生」。

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