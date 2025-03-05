吳文忻抗癌︱吳文忻心肺積水留醫近半個月未能出院　靠視像與女兒見面：好掛住你們

▲ 吳文忻留醫約半個月仍未能出院，坦言十分排念女兒。

【吳文忻 / 吳忻熹 / 癌症】現年50歲的吳文忻（現名：吳忻熹）在去年8月公開自己乳癌復發第三期，並擴散至淋巴線，她之後到泰國接受細胞免疫治療，曾透露癌指數有下降。

吳文忻一直保持樂觀態度積極對抗癌魔，可是在上月底，她在個人社交平台上載一張「血包」的照片，透露自己因為心臟及肺部有積水留院，同時不忘一貫幽默稱︰「大家今晚跑馬有冇心水？冇問我攞！我大把！有1 Litre! 」

吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院 樂觀面對貼「血包」相觸目驚心

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吳文忻抗癌︱坦言十分掛念女兒

到今，吳文忻仍未能出院，育有兩女的她日前在社交平台上載了數張與女兒視像視像通截圖，無奈表示已12日沒見女兒，十分掛念。當中可見吳文忻隔空錫兩女，而當當中一張圖更見吳文忻插喉以助呼吸，寫道：

I miss you my lovely beautiful Scarlet n BB chu Season! 😘😘 #阿nat去打仗

#抗癌日記

#乳癌

#冇見12日了😮‍💨

#mommyslove

#mommysloveisalwayswithyou

#好掛住你們

網民紛紛留言打氣，分別寫道：「媽媽和女兒們都那麼漂亮，加油啊！祝你恩典滿溢，早日康復！」、「加油！！！希望慢慢好起來」、「媽媽加油 愛是最好的良藥」、「加油，加油！女女等緊你」等。

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