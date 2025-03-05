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以牙換眼︱33歲男失明20年歷50次手術失敗　首試「牙齒移植眼球」有望重見光明

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

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33歲男失明20年歷50次手術失敗　首試「牙齒移植眼球」有望重見光明

【眼科手術／角膜移植／牙齒移植眼球／骨齒人工角膜／布洛芬副作用】失明人士福音！一名33歲男子自13歲失明，曾經歷約50次手術失敗，包括10次角膜移植仍無法恢復視力；而這次所嘗試的「牙齒移植眼球」手術，將很大機率使他重建光明。

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外媒報道，任職按摩師的33歲加拿大男子查普曼（Brent Chapman），因在13歲時服用止痛藥布洛芬（Ibuprofen）引發史蒂文斯-約翰遜症候群（Stevens-Johnson syndrome），後續導致嚴重自體免疫反應，雙眼因此失明。在過去20年間，查普曼接受過約50次手術，包括10次角膜移植，但僅有部分手術曾使他短暫恢復視力，最終都無法持久而重新陷入黑暗：

每當視力恢復時，我都無比興奮，但當它再次消失時，那種打擊讓我陷入抑鬱。

首試「骨齒人工角膜手術」

幸運的是，一項創新眼科手術將有助於改變失明人士的命運。有包括查普曼在内的3名加拿大病人，接受了骨齒人工角膜手術（Osteo-odonto-keratoprosthesis，簡稱OOKP），即將重見光明。該項手術是首次在加拿大實施，但其實相關技術已在英國、澳洲等10個國家進行了幾十年，成功率很高；一項2022年的意大利研究發現，有94％的患者在接受手術27年後仍然可以看到東西。

查普曼已於近期在溫哥華聖若瑟醫院（Mount Saint Joseph Hospital）完成這項手術的第一階段，由眼科醫生莫洛尼（Dr. Greg Moloney）主導。據悉，莫洛尼博士在澳洲已成功進行了7例牙齒移植眼球手術，此次是受邀來加拿大進行這項手術。

報道指出，「牙齒移植眼球」手術過程相當複雜，需要分兩次進行：醫生團隊會先取出患者的一顆牙齒（通常是犬齒），將其磨削成適當形狀，並鑽出一個孔，在其中安裝一個塑膠光學鏡片；接著把這顆牙齒植入患者的臉頰內存放約三個月，讓其生成結締組織，為未來的植入提供支撐；最後再將整個裝置植入眼球中，透過人工角膜支撐結構使患者的視力得以恢復。

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莫洛尼博士解釋，選擇牙齒是因為這是人體產生的最堅硬的物質，是連接塑膠鏡片和患者眼球的理想外殼；加上這是使用患者自身的身體部位，排斥的風險相當低。不過，這種手術也並非適用於所有視力問題，只專門針對因自身免疫性疾病、化學灼傷和其他創傷導致的嚴重角膜失明，且患者必須保有健康的視網膜和視神經。

另外，莫洛尼還強調，任何眼科手術都可能帶來感染風險，甚至可能導致永久失明。儘管這項「牙齒移植眼球」手術成功率相當高，但還是存在一定的失敗機率，因此這是患者在其他治療選項均已失敗後的最後選擇。

加拿大將考慮提供資金支持

查普曼表示，當醫生第一次向他提出這項手術時，感到有些擔心，不過在與另一位成功接受同樣手術的澳洲婦女接觸後，他便決定接受手術。目前，查普曼完成手術第一階段，醫療團隊正進行密切監測，包括去除查普曼眼球表面的疤痕組織，並移植來自查普曼口腔內部的軟組織，以確保未來進行第2次手術、將他的牙齒正式植入眼球時的穩固性。届時，光學透鏡會與視網膜對齊，進而恢復查普曼的視力。

查普曼坦言，希望這次手術能徹底改變他的命運。他也開始想像自己可以再次打籃球、旅行，甚至重新獨立生活。

目前，加拿大尚未有其他醫療機構提供這項手術。但如果查普曼與其他受試患者的手術順利，加拿大衛生部（Health Canada）將考慮提供資金支持，建立專門的診療中心。而這次受邀到加拿大進行手術、宣傳這項眼科手術技術的莫洛尼也希望，能在聖若瑟醫院設立全國首間骨齒角膜義眼植入術診所，為更多失明患者提供希望：

如果我們能夠在溫哥華成功建立這項技術，未來加拿大將成為北美唯一能提供這項治療的國家。

香港早於2006年引入技術

實際上，本港早於2006年已引入意大利的骨齒人工角膜手術。根據中文大學眼科及視覺科學學系資料，「OOKP」手術原理透過患者自身牙齒和蘊含幹細胞牙周組織，去長期保持塑膠人工角膜清澈和穩定，讓不宜接受角膜移植的病人也有機會回復視力。

該手術技術完善，文獻記載人工角膜10年存活率高達九成，而病人視力於個別國家，也能在20至30年後覆診時保持約七成。本港多年來共有10位病人接受骨齒人工角膜手術，有病患於手術十多年後視力仍然保持七成，生活品質和自理能力得以大大提升。

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