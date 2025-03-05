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突然產子｜產前1天才知懷孕8個月　網紅無徵兆下3日做媽媽　自曝孕期5大離奇狀況

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【懷孕／產子／月經／網紅】毫無症狀突然產子！內地一名網紅日前分享自己臨盤前才發現懷孕的離奇經歷，指自己孕期毫無懷孕症狀，甚至經期非常規律，直到孕期34周時下體出血院求醫，才驚悉自己羊水已破，急留院分娩，最終母子均安。

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Sick問識答
Sick問識答｜適時放負尋找情緒出口　臨床心理學家教做靜觀整頓思緒

綜合內媒及《荔枝新聞》報道，內地美妝博主「婷婷與芃芃」上周五（28日）於社交平台「bilibili」分享「三天無預警當媽」離奇經歷，稱自己早前因下體異常出血求醫，結果驚悉自己已懷孕34周，並且羊水已破裂，緊急生產過程中又因「羊水三度污染」（胎兒糞便污染最高等級）由自然產轉為剖腹產，兒子事後因早產體重不足，出生後被送入NICU（新生兒重症監護室）觀察10日後平安出院。

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突然產子｜細數孕期間5離奇狀況：毫無懷孕徵兆

「婷婷與芃芃」憶述事發經過，細數自己懷孕期間5大離奇狀況，例如過去因作息不正常導致月經不正常，但孕期間月經卻極為規律；懷孕期間無一切妊娠反應，例如孕吐、食欲不振等、情緒亦非常穩定；直到孕後期腹部贅肉仍非常柔軟、收腹時可縮起，沒有任何胎動；無妊娠紋，外表、皮膚狀態極佳；多次驗孕仍顯示為一條線，可謂「毫無懷孕徵兆」，甚至身體似乎更「健康」，直至臨盆前下體大量出血，於翌日急往婦科急診後，才被診斷出已妊娠34周，且羊水已破。

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她慨嘆表示，種種情況讓她一直未有發現身體異樣，導致懷孕期間於飲食及行動上未曾多加注意，初時對兒子健康感到極為憂心，幸而兒子出院後身體指數極為健康，呼籲大眾平日要「對自己多負一點責任、對寶寶多負一點責任」。

突然產子｜網民懷疑事件真偽 醫院回應曝光

事件一出，不少網民都懷疑事件真偽，內媒事後曾向昆山市中醫醫院查證相關事件，工作人員表示經核實後，確認該博主分娩經過與其網絡描述基本吻合，但未透露更多醫療細節。

江蘇省人民醫院南醫大一附院產科主任楊娜娜對此解釋，指這屬於一種不規則出血，而「婷婷與芃芃」憶孕8個月期間每個月都會來月經，實際上是一種不規則出血，懷博主生理意識淺薄、以為是月經，加上體型偏胖，令她胎動感知力明顯下降，才導致今次情況，建議女性應要懂得自我保護、提高生理意識，平日應科學避孕，盡量每年定期體檢，假如發現月經不規則、出血異常時應及時求醫。

同場加映｜中醫拆解懷孕期間出血5大常見成因

中醫婦科博士高鎮濤在Instagram專頁曾「蘇安莎中醫診所」指出，如果孕婦在懷孕首20周內陰道出血（俗稱流啡），伴隨嚴重腰痠、小腹持續疼痛、下腹下墜感，就有機會是先兆性流產。他列舉懷孕期間出血的5大常見成因：

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  • 胚胎著床出血：通常在懷孕第1-2周，會有粉紅色少量出血，屬正常症狀，幾天就會停止。
  • 先兆性流產：先兆性流產，通常是指懷孕20周內發生的陰道出血，有25%機率出現。
  • 不正常受孕：子宮外孕、葡萄胎等，均會形成出血，需要做手術停止懷孕。
  • 子宮頸病變：子宮頸糜爛、子宮頸息肉、子宮肌瘤、子宮頸癌等均可造成懷孕期間出血，需要視病情來診斷是否可以繼續懷孕。
  • 流產：出血量大（類似月經量）、伴隨著腹部疼痛，甚或會排出部分胚胎組織塊。一般女性在懷孕初期流產機率為20%，而高齡產婦風險更高。

資料來源：荔枝新聞BiliBili@婷婷與芃芃

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