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消委會洗衣機推薦｜消委會測試10款洗衣乾衣機　最平1款與$2萬Miele同獲4星【附高分名單】

家事百科

撰文： 沈佩珊

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

消委會洗衣機推薦｜消委會測試10款洗衣乾衣機，最平1款與$2萬Miele同獲4星。

【消委會洗衣機推薦／消委會測試結果】香港回南天潮濕，加上家居晾衣空間有限，衣物難乾易有噏味，不少家庭都會使用集洗衣與烘乾功能於一身的洗衣乾衣機。消委會早前測試10款洗衣乾衣機，耗電耗水量相差可高達8成，當中有3款表現最佳，獲4.5分總評，即睇完整名單及測試結果！

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消委會洗衣機推薦｜10款洗衣乾衣機測試結果

消委會測試10款俗稱「大眼雞」的前置式洗衣乾衣機，售價由$5,390至$21,980。測試項目包括洗衣及乾衣表現、慳電及慳水程度、洗衣及乾衣速度、寧靜及減震程度、使用方便程度及漏水測試。

點擊圖片放大看完整名單及測試結果：

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消委會洗衣機推薦｜洗衣潔淨程度相差27%

消委會檢視各樣本清洗血漬、茶漬、酒漬、沙律醬、朱古力雪糕、唇膏及墨水漬等污漬的表現，結果發現潔淨效果參差，例如在「清洗人造纖維衣物」環節中，樣本間的潔淨比率最多相差約27%。其中「Miele」、「LG」及「三星Samsung」洗得較乾淨，獲4.5點評分。

消委會洗衣機推薦｜脫水效果可相差逾1倍

脫水效果愈好，變相可節省晾曬或烘乾衣物的時間。測試結果顯示，樣本間的脫水效果亦非常參差。其中「Miele」及「三星Samsung」脫水效果較佳，獲4.5點評分。

消委會洗衣機推薦｜耗電耗水量最多相差逾8成

10款樣本間的耗電量相差極大，以洗衣程序計，「惠而浦Whirlpool」及「Panasonic」較慳電，獲4.5點評分 ；乾衣程序方面，「Miele」較慳電，獲4點評分。至於洗衣連乾衣程序方面，「Miele」及「美的Midea」較慳電，獲4點評分。

樣本間以乾衣程序的耗水量差異也較大。以洗衣程序計，「Panasonic」較慳水，獲4.5點評分 ；乾衣程序方面，「Miele」、「飛歌Philco」、「LG」、「東芝Toshiba」及「美的Midea」較慳水，獲4.5點評分；至於洗衣連乾衣程序方面 ，「Miele」及「美的Midea」較慳水，獲4.5點評分。

【延伸閱讀】乾衣攻略｜天氣回暖濕度高衣物難乾有噏味　晾衫7大禁忌+室內晾衫8招速乾法

近日天氣開始回暖，而且有雨，非常潮濕！這種天氣晾衫最難乾，室內晾衣又易傳出陣陣「噏味」，令人困擾，因此TOPick為大家綜合7個晾衫禁忌和分享8招室內晾衫速乾法，大家只要跟著做，就可以避免衣物愈晾愈濕！

點擊下圖即睇室內晾衫速乾法：

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點擊下圖即睇7大晾衫禁忌：

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