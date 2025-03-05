電子產品｜長期使用恐危害健康？　英媒指Apple官網10款產品含致癌及生殖危害物質

▲ Apple官網被爆有10款產品含有致癌及生殖危害物質。

【Apple／蘋果／充電設備／致癌物／BPA】英國媒體《每日郵報》近日報道，Apple（蘋果）官網販售的10款充電設備，被指含有致癌、出生缺陷及生殖危害物質。涉事產品售價最高達150美元（約港幣1166元），其中6款在香港官網有售。

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據英國媒體《每日郵報》報道，蘋果商店販售的充電設備旨在幫助用戶同時為多台裝置充電，又或是隨時隨地為設備供電。不過以下10款產品就被發現含有致癌、導致出生缺陷和其他生殖危害的化學物質，其中6款在香港蘋果商店官網亦有售。

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1. Belkin BoostCharge Pro 磁力流動電池 5K-蛇年版，售價59.95美元，香港官網售價498元。



2. Belkin BoostCharge Pro 磁力充電流動電池 10K+ 連接線，售價100美元，香港官網售價778元。



3. Nimble Podium 3合1無線充電器，售價139.95美元。

4. Nimble Valet 3合1無線充電器，售價150美元。



5. Nimble Champ 10K隨身充電器，售價80美元。



6. Nimble 3合1摺疊式無線充電器，售價140美元。



7. Nimble Watch 底座，售價50美元，香港官網售價398元。



8. mophie powerstation pro，售價130美元，香港官網售價1,038元。



9. mophie powerstation mini 外置電池，售價40美元，香港官網售價298元。



10. mophie 磁力無線充電汽車冷氣風口支架 (兼容 MagSafe)，售價70美元，香港官網售價498元。

報道指出，目前這些產品頁面的底部，皆有按照加州監管機構的要求列出警示標籤，以提醒消費者，它們可能會「讓你接觸到包括雙酚A（BPA）在內的化學物質」。有研究指，BPA是一種常用於幫助塑料硬化的化學物質，目前已知這種物質會干擾身體荷爾蒙功能，有機會導致生育問題、性早熟、癌症及其他問題。

BPA是加州65號提案（Proposition 65）所限制的眾多化學物質之一，該提案於1986年通過，要求公司披露其產品中是否存在有害的化學物質。

據報，這些充電設備的警示標籤大部分都提到了BPA，但有部分產品並未說明它們實際上含有哪種有害化學物質，僅指出有機會增加「致癌和生殖危害」的風險。美國普渡大學（Purdue University）公共衛生教授Ellen Wells指出，這些警示標籤並未具體說明產品中有多少有害物質，

觸發警告的最低水準不一定會影響大多數人，但如果一個人特別容易受到生殖危害或出生缺陷或癌症的影響，他們可能會想要避免使用這些產品。

以孕婦為例，她們可能希望避免使用帶有導致出生缺陷化學物質的充電產品；另外，有家族病史或因為遺傳因素而較易患癌的人士，也可能希望放棄使用帶有致癌風險的產品。

有使用人類皮膚細胞培養的研究表明，從消費品中脫落的BPA有多達16至20%可通過與人體皮膚接觸而被吸收。根據美國國家職業安全與健康研究所的分析，「BPA有可能在皮膚接觸後造成不良健康影響」。

資料來源：《每日郵報》

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