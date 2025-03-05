女神養生｜59歲劉嘉玲素顏跑步Look極驚艷　公開超自律抗老飲食1習慣堅持30年！【多圖】

【劉嘉玲／梁朝偉／香港式離婚／抗衰老】59歲劉嘉玲上月才剛完成一連58場舞台劇《香港式離婚》的演出，座無虛席，演出可算是空前成功。一連58場舞台劇演出，劉嘉玲騷後合照居然零疲態，原來有賴於她多年來超自律的抗老之道。

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現年59歲女星劉嘉玲平日不時在Instagram更新生活，當中除了化全妝的極美艷的工作照，亦不乏平日零濾鏡全素顏的運動日常。劉嘉玲平日喜歡跑步和行山，不時與老公梁朝偉結伴上山。她不時上載與山景的自拍，素顏零毛孔膚況一覽無遺，臉頰自帶天然胭脂，白裡透紅，自信和健康感滿滿：

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女神養生｜保持活力：恆常運動抗老

劉嘉玲多年來體態始終緊實勻稱，源於她恆常運動的好習慣，尤其是熱愛跑步。她曾說過自己從30歲開始運動，一周運動5日左右。屈指一算，快將60歲的她已經養成運動習慣30年。她老公梁朝偉亦同樣是運動愛好者，平日喜歡行山，故夫婦倆會不時一同行山。劉嘉玲除了跑步、行山外，還有嘗試過普拉提或是滑雪，甚至曾曬出倒立照片，讓網民為之驚嘆。

身材好、穿衣服好看，都是需要付出努力的！我覺得要找一個讓自己很開心的運動，爬山是很棒的，爬4個小時就甚麼低潮都沒有了，在大自然中就會覺得自己很渺小，甚麼煩惱都會頓時忘記！而減肥的話，除了少吃就真的沒有別辦法，但我很愛美食，所以要運動，飲食要均衡，水要多喝。

女神養生｜維持身形：效法劉德華奉行「168斷食」

不只是皮膚保養得宜，劉嘉玲多年來身材幾乎無走樣，全賴她超自律生活和飲食習慣。她曾公開分享長年維持「168間歇性斷食」飲食法，由晚上7點後開始斷食至翌日中午。劉嘉玲曾在受訪時透露，自己的斷食習慣是向好友劉德華請教，因劉德華也是多年來身材都保持得非常好。劉嘉玲親身實測斷食減肥確實非常有效，她指吃飽對身體是種負擔，尤其是晚上代謝慢，故此斷食可以讓胃休息一下，指「喜歡的食物吃一兩口嚐嚐味道就好」。

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女神養生｜美白美肌：飯後一杯檸檬水保持亮白肌

她習慣平日飯後會飲一杯檸檬水，一天下來亦會大量喝水，促進新陳代謝和身體排毒。

女神養生｜定時排毒：每個月食4次排毒餐

劉嘉玲曾分享自己的減肥餐，最重要的關鍵食物就是「蕃薯」，每個月她有4日食「蕃薯排毒餐」，完全不吃肉類，只吃蕃薯、蔬菜和少許澱粉，搭配大量膳食纖維，如蘋果、乳酪、蜜糖水等健康食物，在下午5點半後開始斷食，幫助腸道清空排毒。她真人實測後大讚這種飲食排毒法不只有助降體重，連皮膚都會變好。

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